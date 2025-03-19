https://ria.ru/20250319/artyukhov-2005996706.html

Ямал построит детский лагерь в Крыму

Ямал построит детский лагерь в Крыму - РИА Новости, 19.03.2025

Ямал построит детский лагерь в Крыму

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют построить в Крыму круглогодичный детский лагерь, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:49:00+03:00

2025-03-19T15:49:00+03:00

2025-03-19T15:49:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

республика крым

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют построить в Крыму круглогодичный детский лагерь, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. "Видим, как все более востребован отдых на Черном море, поэтому приняли решение о строительстве круглогодичного детского лагеря в Крыму. Назовем его "Ямалия", - сказал Артюхов. Он выразил уверенность, что новый лагерь станет особенным местом для талантливых детей. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, площадь лагеря составит около 10 гектаров, расположится он на территории арт-кластера "Таврида". Планируемая вместимость – 500 человек. На территории будет расположена развитая инфраструктура, включающая жилые корпуса, культурно-образовательный центр, медицинский блок, спортивную инфраструктуру, в том числе крытые залы и бассейны, а также творческий квартал с мастерскими по различным направлениям: театр, дизайн-мода, хореография, аудио, медиа, прикладное и техническое творчество. На открытой площади планируются летний кинотеатр, пляж и благоустроенная территория. Концепция будет разрабатываться в единой экосистеме с арт-кластером и сочетать возможности для отдыха, образования и творчества. Для разработки эскизных решений и концепции для проектирования планируется проведение архитектурного всероссийского конкурса.

https://ria.ru/20250319/yamal-2005994426.html

https://ria.ru/20250319/granty-2005994155.html

ямал

республика крым

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ямал, дмитрий артюхов, республика крым, ямало-ненецкий автономный округ (янао)