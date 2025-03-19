https://ria.ru/20250319/armija-2005955971.html

СМИ: швейцарская армия использует картонные танки для учений

СМИ: швейцарская армия использует картонные танки для учений - РИА Новости, 19.03.2025

СМИ: швейцарская армия использует картонные танки для учений

Швейцарская армия вынуждена изготавливать танки из картона для своих учений ввиду нехватки исправных боевых машин и транспорта, сообщает швейцарская газета... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:42:00+03:00

2025-03-19T13:42:00+03:00

2025-03-19T13:42:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 19 мар - РИА Новости. Швейцарская армия вынуждена изготавливать танки из картона для своих учений ввиду нехватки исправных боевых машин и транспорта, сообщает швейцарская газета Blick со ссылкой на швейцарских чиновников. "Им (швейцарским военным - ред.) пришлось делать танки из картона, чтобы по ним можно было стрелять. Это нелепо. Я видел это своими глазами", - приводит издание слова бывшего главы МВД Швейцарии Кристофа Блокера. Согласно информации Blick, из примерно 20 тысяч машин, имеющихся в распоряжении швейцарской армии, 20% находятся на техническом обслуживании в мастерской, поскольку для выполнения работ по техническому обслуживанию не хватает квалифицированного персонала. "Мы больше не можем работать в таких условиях. Системы выходят из строя одна за другой из-за своего возраста и выводятся из эксплуатации без замены. Временные решения регулярно требуются уже в мирное время. Водители не проходят ни одного метра на М113 во время репетиционного курса, у них даже нет подготовки", - сообщил газете президент Общества танковых офицеров Эрих Мюфф. В августе 2024 года швейцарская газета Tages-Anzeigers сообщила, что в швейцарском государственном оружейном концерне RUAG начали внешнее расследование из-за подозрений в коррупции. Издание отметило, что череда "странных сделок" началась в 2016 году, когда концерн приобрел у правительства Италии 100 старых танков Leopard и их запчасти. Согласно внутреннему отчету, покупка обошлась в 7 миллионов франков (почти 8 миллионов долларов), а через некоторое время компания начала торговать "металлоломной свалкой", при этом списав танки. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung 25 февраля написала, что федеральное аудиторское управление Швейцарии (EFK) опубликовало три отчета, указывающих на случаи мошенничества в RUAG, ущерб от которых оценивается в "десятки миллионов" франков.

https://ria.ru/20250310/defitsit-2004094682.html

https://ria.ru/20250112/shvejtsarija-1993312268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, швейцария, италия