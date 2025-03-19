https://ria.ru/20250319/arktika-2006034916.html
Десятый торгово-логистический центр открылся в якутской Арктике
Десятый торгово-логистический центр открылся в якутской Арктике - РИА Новости, 19.03.2025
Десятый торгово-логистический центр открылся в якутской Арктике
Новый торгово-логистический центр открылся в селе Хонуу Момского района, это десятый по счету подобный объект в якутской Арктике, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:09:00+03:00
2025-03-19T18:09:00+03:00
2025-03-19T18:09:00+03:00
республика саха (якутия)
арктика
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Новый торгово-логистический центр открылся в селе Хонуу Момского района, это десятый по счету подобный объект в якутской Арктике, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Реализация проекта по открытию ТЛЦ в арктических районах Якутии началась в 2021 году. "Сегодня, 19 марта, состоялось долгожданное событие для жителей Момского улуса — в селе Хонуу открылся новый торгово-логистический центр. Он стал десятым по счёту ТЛЦ в арктических районах Якутии", - рассказали в пресс-службе. Глава региона принял участие в торжественном событии. Он отметил, что событие символично совпало с Днем Арктики в республике. "Жители труднодоступного улуса почувствуют перемену к лучшему: большое разнообразие различных продуктов и товаров по доступным ценам. Пользуясь случаем, выражаю благодарность Минвостокразвития России за финансовую поддержку при строительстве объекта, распространение политики нашего президента Владимира Путина по поддержке арктических территорий, жителей Арктики", - сказал Айсен Николаев. По информации региональных властей, ТЛЦ в Арктике создаются для круглогодичного обеспечения основными продуктами питания населённых пунктов, расположенных за Полярным кругом, а также для качественного хранения продуктов питания, овощей и фруктов в зимний период. Глава республики поручил во всех центрах осуществлять закупку товаров местного производства. В Хонуу в будущем начнут принимать от населения дикоросы, рыбу, мясо для дальнейшей переработки в консервном цехе в Якутске и получения готовой продукции: тушенки, варенья, сиропов и другой продукции. Николаев отметил, что в Момском районе много желающих закупать строительные материалы через ТЛЦ для строительства новых домов и ремонта жилья. Кроме того, открытие нового ТЛЦ позволило создать новые рабочие места. "В течение 2025 года будут построены и введены торгово-логистические центры в Эвено-Бытантайском, Аллаиховском и Оленёкском улусах. Тогда во всех 13 арктических районах заработают ТЛЦ", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в феврале Николаев открыл самый крупный торгово-логистический центр в якутской Арктике - в поселке Батагай Верхоянского района. Более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах.
https://ria.ru/20250317/yakutiya-2005543680.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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арктика, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Арктика, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Десятый торгово-логистический центр открылся в якутской Арктике
В якутской Арктике в селе Хонуу открылся десятый торгово-логистический центр
ЯКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Новый торгово-логистический центр открылся в селе Хонуу Момского района, это десятый по счету подобный объект в якутской Арктике, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Реализация проекта по открытию ТЛЦ в арктических районах Якутии началась в 2021 году.
"Сегодня, 19 марта, состоялось долгожданное событие для жителей Момского улуса — в селе Хонуу открылся новый торгово-логистический центр. Он стал десятым по счёту ТЛЦ в арктических районах Якутии", - рассказали в пресс-службе.
Глава региона принял участие в торжественном событии. Он отметил, что событие символично совпало с Днем Арктики в республике. "Жители труднодоступного улуса почувствуют перемену к лучшему: большое разнообразие различных продуктов и товаров по доступным ценам. Пользуясь случаем, выражаю благодарность Минвостокразвития России за финансовую поддержку при строительстве объекта, распространение политики нашего президента Владимира Путина по поддержке арктических территорий, жителей Арктики", - сказал Айсен Николаев.
По информации региональных властей, ТЛЦ в Арктике создаются для круглогодичного обеспечения основными продуктами питания населённых пунктов, расположенных за Полярным кругом, а также для качественного хранения продуктов питания, овощей и фруктов в зимний период. Глава республики поручил во всех центрах осуществлять закупку товаров местного производства.
В Хонуу в будущем начнут принимать от населения дикоросы, рыбу, мясо для дальнейшей переработки в консервном цехе в Якутске и получения готовой продукции: тушенки, варенья, сиропов и другой продукции. Николаев отметил, что в Момском районе много желающих закупать строительные материалы через ТЛЦ для строительства новых домов и ремонта жилья. Кроме того, открытие нового ТЛЦ позволило создать новые рабочие места.
"В течение 2025 года будут построены и введены торгово-логистические центры в Эвено-Бытантайском, Аллаиховском и Оленёкском улусах. Тогда во всех 13 арктических районах заработают ТЛЦ", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в феврале Николаев открыл самый крупный торгово-логистический центр в якутской Арктике - в поселке Батагай Верхоянского района.
Более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах.