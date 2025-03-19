https://ria.ru/20250319/anokhin-2006072960.html

Анохин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры Смоленской области

Анохин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры Смоленской области - РИА Новости, 19.03.2025

Анохин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры Смоленской области

Вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспорта в Смоленской области на сегодняшний день являются актуальными, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:30:00+03:00

2025-03-19T21:30:00+03:00

2025-03-19T21:30:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

смоленск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспорта в Смоленской области на сегодняшний день являются актуальными, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Дороги и транспорт сегодня в центре внимания. Посетил выставку коммунальной и дорожной техники, которую представили в центре Смоленска ведущие российские и белорусские компании, принял участие в заседании итоговой коллегии профильного регионального ведомства. Обсудили, что удалось сделать и как дальше развивать дорожную инфраструктуру", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что Смоленская область является территорией с оживленным движением. Протяженность дорожной сети из федеральных, региональных и местных дорог превышает 24 тысячи километров, а сети железных дорог – более 1 тысячи километров. Через регион проходят второй международный транспортный коридор и рокадный маршрут Север-Юг. "Чтобы содержать дорожные объекты в порядке, проводится серьезная работа. За последние пять лет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построены, реконструированы и отремонтированы автодороги протяженностью свыше 1600 километров, и эта деятельность продолжится", – отметил Анохин. По его словам, существенно возрос грузопоток по автомобильным дорогам, а, следовательно, увеличилась нагрузка и ускорился их износ. "На заседании определил ряд приоритетных задач. В их числе не только содержание дорог в нормативном состоянии, но и внедрение современных методов регулирования транспорта, применение комплексных схем организации дорожного движения, снижение аварийности и другое", – написал глава региона. Кроме того, в Смоленской области за два года для муниципалитетов приобретено 115 автобусов. В этом году планируется приобрести еще 40 автобусов, 15 троллейбусов и модернизировать восемь трамвайных вагонов. "Работы еще много, но постепенно приводим в порядок объекты дорожной инфраструктуры. Понимаю, что этого ждут смоляне. Это важно и для развития других отраслей. Готовимся к реализации и масштабной задачи по возрождению гражданского авиасообщения. Сейчас ведется разработка проектной документации для создания аэродрома "Смоленск-Северный"", – заключил Анохин.

смоленская область

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленская область, василий анохин, смоленск