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Анохин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры Смоленской области - РИА Новости, 19.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:30 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/anokhin-2006072960.html
Анохин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры Смоленской области
Анохин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры Смоленской области - РИА Новости, 19.03.2025
Анохин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры Смоленской области
Вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспорта в Смоленской области на сегодняшний день являются актуальными, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:30:00+03:00
2025-03-19T21:30:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
смоленск
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспорта в Смоленской области на сегодняшний день являются актуальными, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Дороги и транспорт сегодня в центре внимания. Посетил выставку коммунальной и дорожной техники, которую представили в центре Смоленска ведущие российские и белорусские компании, принял участие в заседании итоговой коллегии профильного регионального ведомства. Обсудили, что удалось сделать и как дальше развивать дорожную инфраструктуру", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что Смоленская область является территорией с оживленным движением. Протяженность дорожной сети из федеральных, региональных и местных дорог превышает 24 тысячи километров, а сети железных дорог – более 1 тысячи километров. Через регион проходят второй международный транспортный коридор и рокадный маршрут Север-Юг. "Чтобы содержать дорожные объекты в порядке, проводится серьезная работа. За последние пять лет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построены, реконструированы и отремонтированы автодороги протяженностью свыше 1600 километров, и эта деятельность продолжится", – отметил Анохин. По его словам, существенно возрос грузопоток по автомобильным дорогам, а, следовательно, увеличилась нагрузка и ускорился их износ. "На заседании определил ряд приоритетных задач. В их числе не только содержание дорог в нормативном состоянии, но и внедрение современных методов регулирования транспорта, применение комплексных схем организации дорожного движения, снижение аварийности и другое", – написал глава региона. Кроме того, в Смоленской области за два года для муниципалитетов приобретено 115 автобусов. В этом году планируется приобрести еще 40 автобусов, 15 троллейбусов и модернизировать восемь трамвайных вагонов. "Работы еще много, но постепенно приводим в порядок объекты дорожной инфраструктуры. Понимаю, что этого ждут смоляне. Это важно и для развития других отраслей. Готовимся к реализации и масштабной задачи по возрождению гражданского авиасообщения. Сейчас ведется разработка проектной документации для создания аэродрома "Смоленск-Северный"", – заключил Анохин.
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смоленская область, василий анохин, смоленск
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
Анохин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры Смоленской области

Губернатор Смоленской области Анохин обсудил развитие дорожной инфраструктуры

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопросы развития дорожной инфраструктуры и транспорта в Смоленской области на сегодняшний день являются актуальными, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«
"Дороги и транспорт сегодня в центре внимания. Посетил выставку коммунальной и дорожной техники, которую представили в центре Смоленска ведущие российские и белорусские компании, принял участие в заседании итоговой коллегии профильного регионального ведомства. Обсудили, что удалось сделать и как дальше развивать дорожную инфраструктуру", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что Смоленская область является территорией с оживленным движением. Протяженность дорожной сети из федеральных, региональных и местных дорог превышает 24 тысячи километров, а сети железных дорог – более 1 тысячи километров. Через регион проходят второй международный транспортный коридор и рокадный маршрут Север-Юг.
"Чтобы содержать дорожные объекты в порядке, проводится серьезная работа. За последние пять лет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построены, реконструированы и отремонтированы автодороги протяженностью свыше 1600 километров, и эта деятельность продолжится", – отметил Анохин.
По его словам, существенно возрос грузопоток по автомобильным дорогам, а, следовательно, увеличилась нагрузка и ускорился их износ.
"На заседании определил ряд приоритетных задач. В их числе не только содержание дорог в нормативном состоянии, но и внедрение современных методов регулирования транспорта, применение комплексных схем организации дорожного движения, снижение аварийности и другое", – написал глава региона.
Кроме того, в Смоленской области за два года для муниципалитетов приобретено 115 автобусов. В этом году планируется приобрести еще 40 автобусов, 15 троллейбусов и модернизировать восемь трамвайных вагонов.
"Работы еще много, но постепенно приводим в порядок объекты дорожной инфраструктуры. Понимаю, что этого ждут смоляне. Это важно и для развития других отраслей. Готовимся к реализации и масштабной задачи по возрождению гражданского авиасообщения. Сейчас ведется разработка проектной документации для создания аэродрома "Смоленск-Северный"", – заключил Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинСмоленск
 
 
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