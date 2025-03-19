https://ria.ru/20250319/aktsiya-2006044847.html
Акция для держателей Пушкинских карт стартует на Вологодчине 24 марта
Акция для держателей Пушкинских карт стартует на Вологодчине 24 марта - РИА Новости, 19.03.2025
Акция для держателей Пушкинских карт стартует на Вологодчине 24 марта
Вологодская область присоединится к акции "Приведи родителей в музей, театр, концертный зал", которая будет проходить с 24 марта по 6 апреля, сообщает... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:45:00+03:00
2025-03-19T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вологодская область присоединится к акции "Приведи родителей в музей, театр, концертный зал", которая будет проходить с 24 марта по 6 апреля, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Первая акция "Приведи родителей" успешно прошла в январе этого года – в ней приняли участие 1237 учреждений культуры по всей стране, поэтому было принято решение ее повторить. По условиям, ребенок может прийти с родителями в музей, театр или на концерт, показать на кассе свой билет, купленный по Пушкинской карте, и сопровождающие его члены семьи получат скидку от 10% при покупке своих билетов. Акция будет проходить с 24 марта по 6 апреля, ее участниками станут 18 учреждений культуры региона", – рассказали в пресс-службе. Так, в дни акции Вологодская областная картинная галерея приглашает побывать на масштабных экспозициях президента Российской академии художеств, народного художника России Зураба Церетели, академика РАХ и народного художника СССР Виктора Иванова, на постоянных выставках "Искусство XX-XXI веков" и "Вологодские художники XX-XXI веков". Кроме того, в преддверии юбилея Победы работает экспозиция "Веруя сердцем в Победу…", созданная по программе губернатора области "Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений". В Вологодской областной филармонии во время проведения всероссийской акции будут проходить мероприятия проекта "Классика для всей семьи". На концерте "Музыка для души" 26 марта держатели Пушкинских карт и их родители смогут услышать солистов Большого театра, Московской областной филармонии и Оперной мастерской "Метаморфозы". А 27 марта состоится музыкально-поэтический вечер "Вертинский" в исполнении артистов Театра имени Моссовета и Театра наций. В пресс-службе напоминают, что с 2025 года программа "Пушкинская карта" реализуется в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры", вошедшего в национальный проект "Семья".
https://ria.ru/20250319/filimonov-2005989786.html
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вологодская область, россия, культура
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Культура
Акция для держателей Пушкинских карт стартует на Вологодчине 24 марта
Вологодская область присоединилась к культурной акции "Приведи родителей"
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вологодская область присоединится к акции "Приведи родителей в музей, театр, концертный зал", которая будет проходить с 24 марта по 6 апреля, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Первая акция "Приведи родителей" успешно прошла в январе этого года – в ней приняли участие 1237 учреждений культуры по всей стране, поэтому было принято решение ее повторить. По условиям, ребенок может прийти с родителями в музей, театр или на концерт, показать на кассе свой билет, купленный по Пушкинской карте, и сопровождающие его члены семьи получат скидку от 10% при покупке своих билетов. Акция будет проходить с 24 марта по 6 апреля, ее участниками станут 18 учреждений культуры региона", – рассказали в пресс-службе.
Так, в дни акции Вологодская областная картинная галерея приглашает побывать на масштабных экспозициях президента Российской академии художеств, народного художника России Зураба Церетели, академика РАХ и народного художника СССР Виктора Иванова, на постоянных выставках "Искусство XX-XXI веков" и "Вологодские художники XX-XXI веков". Кроме того, в преддверии юбилея Победы работает экспозиция "Веруя сердцем в Победу…", созданная по программе губернатора области "Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений".
В Вологодской областной филармонии во время проведения всероссийской акции будут проходить мероприятия проекта "Классика для всей семьи". На концерте "Музыка для души" 26 марта держатели Пушкинских карт и их родители смогут услышать солистов Большого театра, Московской областной филармонии и Оперной мастерской "Метаморфозы". А 27 марта состоится музыкально-поэтический вечер "Вертинский" в исполнении артистов Театра имени Моссовета и Театра наций.
В пресс-службе напоминают, что с 2025 года программа "Пушкинская карта" реализуется в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры", вошедшего в национальный проект "Семья".