Рейтинг@Mail.ru
Британия изучает возможность конфискации российских активов - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/aktivy-2006042682.html
Британия изучает возможность конфискации российских активов
Британия изучает возможность конфискации российских активов - РИА Новости, 19.03.2025
Британия изучает возможность конфискации российских активов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "сложным" вопрос конфискации замороженных российских активов и заявил, что Лондон изучает с союзниками... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:37:00+03:00
2025-03-19T18:37:00+03:00
россия
великобритания
украина
кир стармер
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "сложным" вопрос конфискации замороженных российских активов и заявил, что Лондон изучает с союзниками возможности в этой области. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. "Это сложный вопрос, однако мы работаем с другими (странами – ред.), чтобы понять, что возможно. Но это непростой вопрос", - сказал он, отвечая на вопросы в парламенте. Трансляция велась на сайте органа. Ранее Великобритания передала Украине первые 752 миллиона фунтов стерлингов (971 миллиона долларов) из кредита на 2,26 миллиарда фунтов с погашением за счет доходов от замороженных активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004887135.html
https://ria.ru/20250313/zaharova-2004732845.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, украина, кир стармер, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Великобритания, Украина, Кир Стармер, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Британия изучает возможность конфискации российских активов

Премьер Британии Стармер назвал вопрос конфискации российских активов сложным

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "сложным" вопрос конфискации замороженных российских активов и заявил, что Лондон изучает с союзниками возможности в этой области.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Украина получила денежный транш от Канады за счет доходов от активов России
13 марта, 23:29
"Это сложный вопрос, однако мы работаем с другими (странами – ред.), чтобы понять, что возможно. Но это непростой вопрос", - сказал он, отвечая на вопросы в парламенте. Трансляция велась на сайте органа.
Ранее Великобритания передала Украине первые 752 миллиона фунтов стерлингов (971 миллиона долларов) из кредита на 2,26 миллиарда фунтов с погашением за счет доходов от замороженных активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством
13 марта, 13:19
 
РоссияВеликобританияУкраинаКир СтармерСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала