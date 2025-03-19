https://ria.ru/20250319/aktivy-2006042682.html

Британия изучает возможность конфискации российских активов

Британия изучает возможность конфискации российских активов - РИА Новости, 19.03.2025

Британия изучает возможность конфискации российских активов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "сложным" вопрос конфискации замороженных российских активов и заявил, что Лондон изучает с союзниками... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:37:00+03:00

2025-03-19T18:37:00+03:00

2025-03-19T18:37:00+03:00

россия

великобритания

украина

кир стармер

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "сложным" вопрос конфискации замороженных российских активов и заявил, что Лондон изучает с союзниками возможности в этой области. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. "Это сложный вопрос, однако мы работаем с другими (странами – ред.), чтобы понять, что возможно. Но это непростой вопрос", - сказал он, отвечая на вопросы в парламенте. Трансляция велась на сайте органа. Ранее Великобритания передала Украине первые 752 миллиона фунтов стерлингов (971 миллиона долларов) из кредита на 2,26 миллиарда фунтов с погашением за счет доходов от замороженных активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20250313/ukraina-2004887135.html

https://ria.ru/20250313/zaharova-2004732845.html

россия

великобритания

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россия, великобритания, украина, кир стармер, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире