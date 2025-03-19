https://ria.ru/20250319/aeroport-2005874357.html
В Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 19.03.2025
В Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, в период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:57:00+03:00
2025-03-19T06:57:00+03:00
2025-03-19T06:57:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака беспилотников на москву и подмосковье
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, в период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Казань, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации. "В аэропорту Казань в 06.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Казань", - говорится в сообщении. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250319/aeroport-2005874194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников на москву и подмосковье, безопасность
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Безопасность
В Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов