https://ria.ru/20250319/aeroport-2005870289.html

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.03.2025

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:41:00+03:00

2025-03-19T05:41:00+03:00

2025-03-19T05:42:00+03:00

казань

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG)", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250315/rosaviatsiya-2005149253.html

казань

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность