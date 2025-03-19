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В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.03.2025
В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:41:00+03:00
2025-03-19T05:41:00+03:00
2025-03-19T05:42:00+03:00
казань
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG)", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250315/rosaviatsiya-2005149253.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Казань, Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В Казани и Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов