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"Аэрофлот" будет месяц бесплатно перевозить животных из приютов в семьи - РИА Новости, 19.03.2025
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17:27 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/aeroflot-2006024885.html
"Аэрофлот" будет месяц бесплатно перевозить животных из приютов в семьи
"Аэрофлот" будет месяц бесплатно перевозить животных из приютов в семьи - РИА Новости, 19.03.2025
"Аэрофлот" будет месяц бесплатно перевозить животных из приютов в семьи
Авиакомпания "Аэрофлот" с 24 марта по 25 апреля будет бесплатно перевозить кошек и собак из приютов в новые семьи, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:27:00+03:00
2025-03-19T17:27:00+03:00
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 24 марта по 25 апреля будет бесплатно перевозить кошек и собак из приютов в новые семьи, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот бесплатно перевезет кошек и собак из приютов домой в новые семьи. Социальная акция авиаперевозчика по поддержке бездомных животных пройдет с 24 марта по 25 апреля 2025 года. Воспользоваться ею сможет любой пассажир Аэрофлота, который принял решение взять питомца из приюта, и которому авиакомпания подтвердила возможность перевозки на выбранном рейсе", - говорится в сообщении. Бесплатная перевозка кошек или собак возможна из любого города России, куда летает "Аэрофлот". Участвовать в акции может пассажир, который оформил право владения животным и запланировал с ним перелет в город своего проживания из города, где расположен приют. Животные стандартно размещаются в багажном отсеке либо в салоне самолета под сиденьем впереди стоящего кресла. Заявку на участие в акции можно отправить с 19 марта по 21 апреля. Один путешественник в рамках акции может перевезти любое количество животных, но на каждого питомца потребуется отдельная заявка и подтверждение возможности перевозки. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
https://ria.ru/20250319/aeroflot-2005928622.html
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аэрофлот, россия, бездомные животные
Аэрофлот, Россия, бездомные животные
"Аэрофлот" будет месяц бесплатно перевозить животных из приютов в семьи

"Аэрофлот" в течение месяца будет перевозить питомцев из приютов в новые дома

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 24 марта по 25 апреля будет бесплатно перевозить кошек и собак из приютов в новые семьи, сообщила авиакомпания.
"Аэрофлот бесплатно перевезет кошек и собак из приютов домой в новые семьи. Социальная акция авиаперевозчика по поддержке бездомных животных пройдет с 24 марта по 25 апреля 2025 года. Воспользоваться ею сможет любой пассажир Аэрофлота, который принял решение взять питомца из приюта, и которому авиакомпания подтвердила возможность перевозки на выбранном рейсе", - говорится в сообщении.
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Бесплатная перевозка кошек или собак возможна из любого города России, куда летает "Аэрофлот". Участвовать в акции может пассажир, который оформил право владения животным и запланировал с ним перелет в город своего проживания из города, где расположен приют. Животные стандартно размещаются в багажном отсеке либо в салоне самолета под сиденьем впереди стоящего кресла.
Заявку на участие в акции можно отправить с 19 марта по 21 апреля. Один путешественник в рамках акции может перевезти любое количество животных, но на каждого питомца потребуется отдельная заявка и подтверждение возможности перевозки.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
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