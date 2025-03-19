https://ria.ru/20250319/aeroflot-2006024885.html

"Аэрофлот" будет месяц бесплатно перевозить животных из приютов в семьи

"Аэрофлот" будет месяц бесплатно перевозить животных из приютов в семьи - РИА Новости, 19.03.2025

"Аэрофлот" будет месяц бесплатно перевозить животных из приютов в семьи

Авиакомпания "Аэрофлот" с 24 марта по 25 апреля будет бесплатно перевозить кошек и собак из приютов в новые семьи, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:27:00+03:00

2025-03-19T17:27:00+03:00

2025-03-19T17:27:00+03:00

аэрофлот

россия

бездомные животные

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 24 марта по 25 апреля будет бесплатно перевозить кошек и собак из приютов в новые семьи, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот бесплатно перевезет кошек и собак из приютов домой в новые семьи. Социальная акция авиаперевозчика по поддержке бездомных животных пройдет с 24 марта по 25 апреля 2025 года. Воспользоваться ею сможет любой пассажир Аэрофлота, который принял решение взять питомца из приюта, и которому авиакомпания подтвердила возможность перевозки на выбранном рейсе", - говорится в сообщении. Бесплатная перевозка кошек или собак возможна из любого города России, куда летает "Аэрофлот". Участвовать в акции может пассажир, который оформил право владения животным и запланировал с ним перелет в город своего проживания из города, где расположен приют. Животные стандартно размещаются в багажном отсеке либо в салоне самолета под сиденьем впереди стоящего кресла. Заявку на участие в акции можно отправить с 19 марта по 21 апреля. Один путешественник в рамках акции может перевезти любое количество животных, но на каждого питомца потребуется отдельная заявка и подтверждение возможности перевозки. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.

https://ria.ru/20250319/aeroflot-2005928622.html

https://ria.ru/20250317/aeroflot-2005457904.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, россия, бездомные животные