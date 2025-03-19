https://ria.ru/20250319/aeroflot-2005928622.html

"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на майские праздники

"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на майские праздники - РИА Новости, 19.03.2025

"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на майские праздники

"Аэрофлот" представил список самых востребованных направлений по количеству бронирований с 30 апреля по 11 мая, в подборку вошли рейсы из Москвы,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:07:00+03:00

2025-03-19T12:07:00+03:00

2025-03-19T12:07:00+03:00

аэрофлот

москва

санкт-петербург

сочи

авиасообщение

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" представил список самых востребованных направлений по количеству бронирований с 30 апреля по 11 мая, в подборку вошли рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а также популярные маршруты для путешественников с детьми, сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале. Наиболее популярными внутренними направлениями из Москвы стали Калининград, Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург, Хабаровск, Минеральные Воды, Казань, Петропавловск-Камчатский, Мурманск и Южно-Сахалинск. Лидеры среди международных маршрутов – Стамбул, Ереван, Мале, Анталья, Ташкент, Пхукет, Дубай, Шанхай, Баку и Бангкок. Самые популярные среди внутренних рейсов из Санкт-Петербурга – Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Красноярск и Мурманск. В топ-5 международных маршрутов вошли Стамбул, Ереван, Алма-Ата, Пхукет и Дубай. Самыми востребованными внутренними направлениями из Красноярска стали Сочи, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск и Тюмень. Среди международных маршрутов лидерами стали рейсы в Пхукет, Алма-Ату, Бангкок, Ташкент и Пекин. В топ популярных маршрутов для путешествий с детьми вошли рейсы Москва – Калининград, Москва – Сочи, Москва - Санкт-Петербург, Москва – Мале, Москва – Анталья, Москва - Минеральные Воды, Москва – Дубай, Москва – Екатеринбург, Москва – Казань, Санкт-Петербург – Сочи.

https://ria.ru/20250317/aeroflot-2005457904.html

https://ria.ru/20250313/aeroflot-2004861086.html

москва

санкт-петербург

сочи

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, москва, санкт-петербург, сочи, авиасообщение