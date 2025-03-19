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"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на майские праздники - РИА Новости, 19.03.2025
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12:07 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/aeroflot-2005928622.html
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на майские праздники
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на майские праздники - РИА Новости, 19.03.2025
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на майские праздники
"Аэрофлот" представил список самых востребованных направлений по количеству бронирований с 30 апреля по 11 мая, в подборку вошли рейсы из Москвы,... РИА Новости, 19.03.2025
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2025-03-19T12:07:00+03:00
аэрофлот
москва
санкт-петербург
сочи
авиасообщение
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" представил список самых востребованных направлений по количеству бронирований с 30 апреля по 11 мая, в подборку вошли рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а также популярные маршруты для путешественников с детьми, сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале. Наиболее популярными внутренними направлениями из Москвы стали Калининград, Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург, Хабаровск, Минеральные Воды, Казань, Петропавловск-Камчатский, Мурманск и Южно-Сахалинск. Лидеры среди международных маршрутов – Стамбул, Ереван, Мале, Анталья, Ташкент, Пхукет, Дубай, Шанхай, Баку и Бангкок. Самые популярные среди внутренних рейсов из Санкт-Петербурга – Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Красноярск и Мурманск. В топ-5 международных маршрутов вошли Стамбул, Ереван, Алма-Ата, Пхукет и Дубай. Самыми востребованными внутренними направлениями из Красноярска стали Сочи, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск и Тюмень. Среди международных маршрутов лидерами стали рейсы в Пхукет, Алма-Ату, Бангкок, Ташкент и Пекин. В топ популярных маршрутов для путешествий с детьми вошли рейсы Москва – Калининград, Москва – Сочи, Москва - Санкт-Петербург, Москва – Мале, Москва – Анталья, Москва - Минеральные Воды, Москва – Дубай, Москва – Екатеринбург, Москва – Казань, Санкт-Петербург – Сочи.
https://ria.ru/20250317/aeroflot-2005457904.html
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аэрофлот, москва, санкт-петербург, сочи, авиасообщение
Аэрофлот, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Авиасообщение
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на майские праздники

"Аэрофлот" опубликовал список самых популярных направлений на майские праздники

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" представил список самых востребованных направлений по количеству бронирований с 30 апреля по 11 мая, в подборку вошли рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а также популярные маршруты для путешественников с детьми, сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.
Наиболее популярными внутренними направлениями из Москвы стали Калининград, Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург, Хабаровск, Минеральные Воды, Казань, Петропавловск-Камчатский, Мурманск и Южно-Сахалинск. Лидеры среди международных маршрутов – Стамбул, Ереван, Мале, Анталья, Ташкент, Пхукет, Дубай, Шанхай, Баку и Бангкок.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Аэрофлот" с мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул
17 марта, 11:59
Самые популярные среди внутренних рейсов из Санкт-Петербурга – Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Красноярск и Мурманск. В топ-5 международных маршрутов вошли Стамбул, Ереван, Алма-Ата, Пхукет и Дубай.
Самыми востребованными внутренними направлениями из Красноярска стали Сочи, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск и Тюмень. Среди международных маршрутов лидерами стали рейсы в Пхукет, Алма-Ату, Бангкок, Ташкент и Пекин.
В топ популярных маршрутов для путешествий с детьми вошли рейсы Москва – Калининград, Москва – Сочи, Москва - Санкт-Петербург, Москва – Мале, Москва – Анталья, Москва - Минеральные Воды, Москва – Дубай, Москва – Екатеринбург, Москва – Казань, Санкт-Петербург – Сочи.
Самолет - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Аэрофлот" в летний сезон увеличит частоту полетов между Москвой и Ереваном
13 марта, 19:57
 
АэрофлотМоскваСанкт-ПетербургСочиАвиасообщение
 
 
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