https://ria.ru/20250319/achinsk-2005947012.html

Мошенники угрожали "похищенной" школьнице из Ачинска, сообщил СК

Мошенники угрожали "похищенной" школьнице из Ачинска, сообщил СК - РИА Новости, 19.03.2025

Мошенники угрожали "похищенной" школьнице из Ачинска, сообщил СК

Мошенники угрожали пропавшей 15-летней школьнице из Ачинска в Красноярском крае, которая была "похищена", а потом найдена в соседнем городе, физической... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:24:00+03:00

2025-03-19T13:24:00+03:00

2025-03-19T13:40:00+03:00

происшествия

ачинск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Мошенники угрожали пропавшей 15-летней школьнице из Ачинска в Красноярском крае, которая была "похищена", а потом найдена в соседнем городе, физической расправой, сообщило СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии."Девушка пояснила, что вела переписку в мессенджере с неустановленным лицом. Находясь под психологическим воздействием телефонных мошенников, которые ей угрожали физической расправой, она следовала их указаниям. Школьница ушла из дома, самостоятельно записала видеообращение на кладбище, после чего, продолжая выполнять требования неизвестных мошенников, на машине такси поехала в город Назарово, где вышла возле гостиницы", - говорится в сообщении.Уточняется, что, находясь в городе, девушка продолжала общаться с теми же лицами через интернет-кафе до позднего вечера. Поскольку ей было негде переночевать, она обратилась за помощью к сотрудникам кафе. Они помогли несовершеннолетней подыскать квартиру для ночевки у одного из знакомых. Все это время мошенники продолжали поддерживать связь с девушкой, высказывали ей угрозы и оказывали психологическое давление.Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также личности и местонахождение лиц, причастных к преступлению.Ранее следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что 18 марта около 16.00 (12.00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователями было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.Позже следователи осмотрели место на городском кладбище в Ачинске, где, предположительно, было записано видеообращение пропавшей. На месте были обнаружены только следы обуви девочки. Также был допрошен таксист, который рассказал, что школьница села в его автомобиль одна. На основании полученной информации следователи пришли к выводу, что девочка самостоятельно сняла видео и находилась на кладбище одна в момент записи. Спустя некоторое время правоохранители нашли девушку в квартире в соседнем городе Назарово, её жизнь и здоровье вне опасности. РИА Новости в региональном СК сообщили, что девушка стала жертвой мошенников и не понимала, что своими действиями инсценирует похищение.

https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html

https://ria.ru/20250318/moshenniki-2005824763.html

ачинск

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ачинск, следственный комитет россии (ск рф)