https://ria.ru/20250319/achinsk-2005937364.html

Школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников

Школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников - РИА Новости, 19.03.2025

Школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников

Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска Красноярского края стала жертвой мошенников, о том, что девушка инсценировала свое похищение, она не понимала, сообщили РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:50:00+03:00

2025-03-19T12:50:00+03:00

2025-03-19T12:55:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ачинск

красноярский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005906878_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_107b661f780a43fe40ae3f52edfe17d2.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска Красноярского края стала жертвой мошенников, о том, что девушка инсценировала свое похищение, она не понимала, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону."Она следовала указаниям мошенников, они ее вели, говорили куда ехать, записывать видео, что говорить. Она не понимала (что инсценирует свое похищение – ред.), это мошенники инсценировали ее похищение, они диктовали ей что делать", - сказал собеседник.Ранее следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что 18 марта около 16.00 (12.00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователями было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.Позже следователи осмотрели место на городском кладбище в Ачинске, где, предположительно, было записано видеообращение пропавшей. На месте были обнаружены только следы обуви девочки. Также был допрошен таксист, который рассказал, что школьница села в его автомобиль одна. На основании полученной информации следователи пришли к выводу, что девочка самостоятельно сняла видео и находилась на кладбище одна в момент записи. Спустя некоторое время правоохранители нашли девушку в квартире в соседнем городе Назарово, её жизнь и здоровье вне опасности.

https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html

ачинск

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ачинск, красноярский край, россия