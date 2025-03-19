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Школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников - РИА Новости, 19.03.2025
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12:50 19.03.2025 (обновлено: 12:55 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/achinsk-2005937364.html
Школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников
Школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников - РИА Новости, 19.03.2025
Школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников
Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска Красноярского края стала жертвой мошенников, о том, что девушка инсценировала свое похищение, она не понимала, сообщили РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:50:00+03:00
2025-03-19T12:55:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ачинск
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска Красноярского края стала жертвой мошенников, о том, что девушка инсценировала свое похищение, она не понимала, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону."Она следовала указаниям мошенников, они ее вели, говорили куда ехать, записывать видео, что говорить. Она не понимала (что инсценирует свое похищение – ред.), это мошенники инсценировали ее похищение, они диктовали ей что делать", - сказал собеседник.Ранее следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что 18 марта около 16.00 (12.00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователями было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.Позже следователи осмотрели место на городском кладбище в Ачинске, где, предположительно, было записано видеообращение пропавшей. На месте были обнаружены только следы обуви девочки. Также был допрошен таксист, который рассказал, что школьница села в его автомобиль одна. На основании полученной информации следователи пришли к выводу, что девочка самостоятельно сняла видео и находилась на кладбище одна в момент записи. Спустя некоторое время правоохранители нашли девушку в квартире в соседнем городе Назарово, её жизнь и здоровье вне опасности.
https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ачинск, красноярский край, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ачинск, Красноярский край, Россия
Школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников

СК: пропавшая в Ачинске школьница не понимала, что инсценирует похищение

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияМесто на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней
Место на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Место на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска Красноярского края стала жертвой мошенников, о том, что девушка инсценировала свое похищение, она не понимала, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
"Она следовала указаниям мошенников, они ее вели, говорили куда ехать, записывать видео, что говорить. Она не понимала (что инсценирует свое похищение – ред.), это мошенники инсценировали ее похищение, они диктовали ей что делать", - сказал собеседник.
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияСледы на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней
Следы на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Следы на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней
Ранее следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что 18 марта около 16.00 (12.00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователями было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.
Позже следователи осмотрели место на городском кладбище в Ачинске, где, предположительно, было записано видеообращение пропавшей. На месте были обнаружены только следы обуви девочки. Также был допрошен таксист, который рассказал, что школьница села в его автомобиль одна. На основании полученной информации следователи пришли к выводу, что девочка самостоятельно сняла видео и находилась на кладбище одна в момент записи. Спустя некоторое время правоохранители нашли девушку в квартире в соседнем городе Назарово, её жизнь и здоровье вне опасности.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)АчинскКрасноярский крайРоссия
 
 
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