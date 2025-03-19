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Абельская: культпроекты Союзного государства охватывают все население - РИА Новости, 19.03.2025
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https://ria.ru/20250319/abelskaya-2006038723.html
Абельская: культпроекты Союзного государства охватывают все население
Абельская: культпроекты Союзного государства охватывают все население - РИА Новости, 19.03.2025
Абельская: культпроекты Союзного государства охватывают все население
Проекты Союзного государства охватывают широкие слои населения: молодежь, пожилых людей, творческие и народные коллективы, а также оперное искусство, сообщила... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:20:00+03:00
2025-03-19T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Проекты Союзного государства охватывают широкие слои населения: молодежь, пожилых людей, творческие и народные коллективы, а также оперное искусство, сообщила журналистам зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Абельская. В среду в храме Христа Спасителя в Москве прошло заседание комиссии Парламентского Собрания по культуре. "Я хотела бы отметить глубину проработки всех проектов, действительно, вопросов очень много, программ, проектов. На первый взгляд они кажутся все значимые, но приоритеты всегда надо расставлять и, конечно, 2025 год проходит под девизом нашей Великой Победы", - сказала Абельская. Она перечислила проекты, которые обсуждались на заседании, отметив их значимость. Например, проект создания мемориального музея на "Буйничском поле" в Могилеве в Беларуси, проекты на Курской дуге, их дальнейшая реализация. "Это те проекты, которые охватывают абсолютно широкие слои всего населения и молодежи, и более пожилых людей, творческие коллективы, народные коллективы, оперное искусство", - сказала Абельская. Также она отметила работу над проектом "Тростенец" и "Добровидение", где будут представлены народные, творческие коллективы и весь спектр их деятельности. Еще она обратила внимание на проекты, которые на слуху. Например, "Славянский базар". "И конечно в основе всех проектов лежали нравственно духовные ценности, которые сегодня представлены в концепции безопасности союза двух стран", - заключила Абельская. На заседании депутаты также обсудили вопросы подготовки к реализации мероприятий Союзного государства, предусмотренных бюджетом на 2025 год, по направлению деятельности комиссии. Кроме того, в рамках заседания прошло обсуждение хода подготовки и согласования проекта Союзного государства "Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса "Буйничское поле". Парламентариям были представлены предварительные итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2024 год и информация о ходе разработки и согласования новых проектов и мероприятий Союзного государства по вопросам ведения комиссии Парламентского Собрания по культуре.
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москва, белоруссия, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Москва, Белоруссия, Союзное государство
Абельская: культпроекты Союзного государства охватывают все население

Абельская: культпроекты Союзного государства охватывают широкие слои населения

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Проекты Союзного государства охватывают широкие слои населения: молодежь, пожилых людей, творческие и народные коллективы, а также оперное искусство, сообщила журналистам зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Абельская.
В среду в храме Христа Спасителя в Москве прошло заседание комиссии Парламентского Собрания по культуре.
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"Я хотела бы отметить глубину проработки всех проектов, действительно, вопросов очень много, программ, проектов. На первый взгляд они кажутся все значимые, но приоритеты всегда надо расставлять и, конечно, 2025 год проходит под девизом нашей Великой Победы", - сказала Абельская.
Она перечислила проекты, которые обсуждались на заседании, отметив их значимость. Например, проект создания мемориального музея на "Буйничском поле" в Могилеве в Беларуси, проекты на Курской дуге, их дальнейшая реализация.
"Это те проекты, которые охватывают абсолютно широкие слои всего населения и молодежи, и более пожилых людей, творческие коллективы, народные коллективы, оперное искусство", - сказала Абельская.
Также она отметила работу над проектом "Тростенец" и "Добровидение", где будут представлены народные, творческие коллективы и весь спектр их деятельности. Еще она обратила внимание на проекты, которые на слуху. Например, "Славянский базар".
"И конечно в основе всех проектов лежали нравственно духовные ценности, которые сегодня представлены в концепции безопасности союза двух стран", - заключила Абельская.
На заседании депутаты также обсудили вопросы подготовки к реализации мероприятий Союзного государства, предусмотренных бюджетом на 2025 год, по направлению деятельности комиссии. Кроме того, в рамках заседания прошло обсуждение хода подготовки и согласования проекта Союзного государства "Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса "Буйничское поле".
Парламентариям были представлены предварительные итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2024 год и информация о ходе разработки и согласования новых проектов и мероприятий Союзного государства по вопросам ведения комиссии Парламентского Собрания по культуре.
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