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Зеленский сделал неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/zelenskiy-2005844266.html
Зеленский сделал неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа
Зеленский сделал неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Зеленский сделал неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа
Владимир Зеленский оценил инициативу не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, его слова приводит издание "Общественное". РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский оценил инициативу не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, его слова приводит издание "Общественное"."Мы всегда поддерживали позицию не бить никаким оружием по энергетике", — заявил он.Глава киевского режима добавил, что не общался с американским президентом Дональдом Трампом после его беседы с российским лидером Владимиром Путиным, но надеется, что ему позвонят.Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250318/peregovory-2005833083.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа

Зеленский поддержал позицию не быть по энергетическим объектам

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский оценил инициативу не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, его слова приводит издание "Общественное".
"Мы всегда поддерживали позицию не бить никаким оружием по энергетике", — заявил он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
На Западе вспомнили поговорку после разговора Путина и Трампа
Вчера, 21:32
Глава киевского режима добавил, что не общался с американским президентом Дональдом Трампом после его беседы с российским лидером Владимиром Путиным, но надеется, что ему позвонят.
Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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