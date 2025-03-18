https://ria.ru/20250318/zelenskiy-2005844266.html

Зеленский сделал неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа

Зеленский сделал неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

Зеленский сделал неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа

Владимир Зеленский оценил инициативу не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, его слова приводит издание "Общественное". РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:08:00+03:00

2025-03-18T23:08:00+03:00

2025-03-18T23:08:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский оценил инициативу не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, его слова приводит издание "Общественное"."Мы всегда поддерживали позицию не бить никаким оружием по энергетике", — заявил он.Глава киевского режима добавил, что не общался с американским президентом Дональдом Трампом после его беседы с российским лидером Владимиром Путиным, но надеется, что ему позвонят.Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005833083.html

https://ria.ru/20250318/peregovorov-2005780469.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, украина, владимир зеленский