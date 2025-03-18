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В Харьковской области полностью уничтожен НПЗ после взрывов - РИА Новости, 18.03.2025
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16:05 18.03.2025 (обновлено: 16:06 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/zavod-2005744921.html
В Харьковской области полностью уничтожен НПЗ после взрывов
В Харьковской области полностью уничтожен НПЗ после взрывов - РИА Новости, 18.03.2025
В Харьковской области полностью уничтожен НПЗ после взрывов
Нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа Харьковской области уничтожен в результате обстрелов, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:05:00+03:00
2025-03-18T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа Харьковской области уничтожен в результате обстрелов, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на инвестиционную промышленную компанию AES Group, владеющую заводом. "До этого предприятие работало лишь на 10% своей мощности, однако после (последнего взрыва 17 марта – ред. ) оно полностью уничтожено", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как отмечает "Экономическая правда", на предприятии заявили о запуске процедуры банкротства. В Харькове и Харьковской области 17 марта в течение дня неоднократно объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе и области.
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в мире, харьковская область, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков
В Харьковской области полностью уничтожен НПЗ после взрывов

В Харьковской области уничтожен нефтеперерабатывающий завод после взрывов

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа Харьковской области уничтожен в результате обстрелов, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на инвестиционную промышленную компанию AES Group, владеющую заводом.
"До этого предприятие работало лишь на 10% своей мощности, однако после (последнего взрыва 17 марта – ред. ) оно полностью уничтожено", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как отмечает "Экономическая правда", на предприятии заявили о запуске процедуры банкротства.
В Харькове и Харьковской области 17 марта в течение дня неоднократно объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе и области.
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