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В Харьковской области полностью уничтожен НПЗ после взрывов
В Харьковской области полностью уничтожен НПЗ после взрывов - РИА Новости, 18.03.2025
В Харьковской области полностью уничтожен НПЗ после взрывов
Нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа Харьковской области уничтожен в результате обстрелов, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:05:00+03:00
2025-03-18T16:05:00+03:00
2025-03-18T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа Харьковской области уничтожен в результате обстрелов, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на инвестиционную промышленную компанию AES Group, владеющую заводом. "До этого предприятие работало лишь на 10% своей мощности, однако после (последнего взрыва 17 марта – ред. ) оно полностью уничтожено", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как отмечает "Экономическая правда", на предприятии заявили о запуске процедуры банкротства. В Харькове и Харьковской области 17 марта в течение дня неоднократно объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе и области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Харьковской области полностью уничтожен НПЗ после взрывов
В Харьковской области уничтожен нефтеперерабатывающий завод после взрывов