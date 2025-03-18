https://ria.ru/20250318/vzryv-2005836765.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 18.03.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:57:00+03:00

2025-03-18T21:57:00+03:00

2025-03-18T22:09:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит сигнал тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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в мире, украина, россия, сумская область, вооруженные силы украины