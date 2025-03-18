https://ria.ru/20250318/vystavka-yarmarka-2005731514.html

Свыше 240 экспонентов поучаствуют в выставке-ярмарке "РусАртСтиль" в Москве

Свыше 240 экспонентов поучаствуют в выставке-ярмарке "РусАртСтиль" в Москве - РИА Новости, 18.03.2025

Свыше 240 экспонентов поучаствуют в выставке-ярмарке "РусАртСтиль" в Москве

В IX выставке-ярмарке "РусАртСтиль" примут участие более 240 экспонентов из 37 регионов Российской Федерации, сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:43:00+03:00

2025-03-18T15:43:00+03:00

2025-03-18T15:43:00+03:00

москва

мода

стиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005730460_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_1a2708dce334ec5fbd805a1c34d550db.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В IX выставке-ярмарке "РусАртСтиль" примут участие более 240 экспонентов из 37 регионов Российской Федерации, сообщают организаторы мероприятия.Ожидается, что участники будут из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского, Красноярского края, Липецкой, Ярославской, Нижегородской областей, Республик Удмуртия, Башкортостан, Крым и других регионов. Выставка-ярмарка пройдет с 26 по 30 марта в Москве."Гостей встретят яркие и славящиеся задорным нравом скоморохи на ходулях, задавая праздничный тон веселой ярмарки. Затем зрителя увлечет Театр исторической реконструкции, дав почувствовать себя гусаром лермонтовской эпохи или великосветской барышней на императорском балу", – говорится в сообщении. Кроме того, в выходные дни посетителей ждет игровая программа "Весна красна!", которую представит музей народной игрушки "Забавушка". Гости познакомятся с традициями весенних праздников по народному календарю, примут участие в народных играх, хороводах и танцах, а также увидят куклы весенней обрядности из коллекции музея. Также пройдут мастер-классы по росписи деревянных и глиняных птичек-свистулек, пасхальных яиц, практикумы по изготовлению Вербного деревца, игрушек из ткани и народных игрушек.Как отметили организаторы, посетителей выставки ожидают высокохудожественные изделия кружевниц из Ельца; работы талантливых фарфористов и керамистов из Липецкой, Нижегородской и Московской областей; деревянные и берестяные изделия из Удмуртии; ювелирные изделия; авторские украшения, одежда в этническом стиле и аксессуары.

https://ria.ru/20250315/moda-2004981725.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мода, стиль