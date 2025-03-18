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Свыше 240 экспонентов поучаствуют в выставке-ярмарке "РусАртСтиль" в Москве - РИА Новости, 18.03.2025
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15:43 18.03.2025
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Свыше 240 экспонентов поучаствуют в выставке-ярмарке "РусАртСтиль" в Москве
Свыше 240 экспонентов поучаствуют в выставке-ярмарке "РусАртСтиль" в Москве - РИА Новости, 18.03.2025
Свыше 240 экспонентов поучаствуют в выставке-ярмарке "РусАртСтиль" в Москве
В IX выставке-ярмарке "РусАртСтиль" примут участие более 240 экспонентов из 37 регионов Российской Федерации, сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:43:00+03:00
2025-03-18T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В IX выставке-ярмарке "РусАртСтиль" примут участие более 240 экспонентов из 37 регионов Российской Федерации, сообщают организаторы мероприятия.Ожидается, что участники будут из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского, Красноярского края, Липецкой, Ярославской, Нижегородской областей, Республик Удмуртия, Башкортостан, Крым и других регионов. Выставка-ярмарка пройдет с 26 по 30 марта в Москве."Гостей встретят яркие и славящиеся задорным нравом скоморохи на ходулях, задавая праздничный тон веселой ярмарки. Затем зрителя увлечет Театр исторической реконструкции, дав почувствовать себя гусаром лермонтовской эпохи или великосветской барышней на императорском балу", – говорится в сообщении. Кроме того, в выходные дни посетителей ждет игровая программа "Весна красна!", которую представит музей народной игрушки "Забавушка". Гости познакомятся с традициями весенних праздников по народному календарю, примут участие в народных играх, хороводах и танцах, а также увидят куклы весенней обрядности из коллекции музея. Также пройдут мастер-классы по росписи деревянных и глиняных птичек-свистулек, пасхальных яиц, практикумы по изготовлению Вербного деревца, игрушек из ткани и народных игрушек.Как отметили организаторы, посетителей выставки ожидают высокохудожественные изделия кружевниц из Ельца; работы талантливых фарфористов и керамистов из Липецкой, Нижегородской и Московской областей; деревянные и берестяные изделия из Удмуртии; ювелирные изделия; авторские украшения, одежда в этническом стиле и аксессуары.
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москва, мода, стиль
Москва, мода, стиль

Свыше 240 экспонентов поучаствуют в выставке-ярмарке "РусАртСтиль" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМодели демонстрируют одежду на одном из показов в рамках VIII выставки-ярмарки народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" в Москве
Модели демонстрируют одежду на одном из показов в рамках VIII выставки-ярмарки народных мастеров, художников и дизайнеров России РусАртСтиль в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Модели демонстрируют одежду на одном из показов в рамках VIII выставки-ярмарки народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" в Москве
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В IX выставке-ярмарке "РусАртСтиль" примут участие более 240 экспонентов из 37 регионов Российской Федерации, сообщают организаторы мероприятия.
Ожидается, что участники будут из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского, Красноярского края, Липецкой, Ярославской, Нижегородской областей, Республик Удмуртия, Башкортостан, Крым и других регионов. Выставка-ярмарка пройдет с 26 по 30 марта в Москве.
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"Гостей встретят яркие и славящиеся задорным нравом скоморохи на ходулях, задавая праздничный тон веселой ярмарки. Затем зрителя увлечет Театр исторической реконструкции, дав почувствовать себя гусаром лермонтовской эпохи или великосветской барышней на императорском балу", – говорится в сообщении.
Кроме того, в выходные дни посетителей ждет игровая программа "Весна красна!", которую представит музей народной игрушки "Забавушка". Гости познакомятся с традициями весенних праздников по народному календарю, примут участие в народных играх, хороводах и танцах, а также увидят куклы весенней обрядности из коллекции музея. Также пройдут мастер-классы по росписи деревянных и глиняных птичек-свистулек, пасхальных яиц, практикумы по изготовлению Вербного деревца, игрушек из ткани и народных игрушек.
Как отметили организаторы, посетителей выставки ожидают высокохудожественные изделия кружевниц из Ельца; работы талантливых фарфористов и керамистов из Липецкой, Нижегородской и Московской областей; деревянные и берестяные изделия из Удмуртии; ювелирные изделия; авторские украшения, одежда в этническом стиле и аксессуары.
 
Москвамодастиль
 
 
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