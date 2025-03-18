https://ria.ru/20250318/vsu-2005692493.html
В ВСУ заявили об отводе техники с позиций на одном из участков фронта в ДНР
В ВСУ заявили об отводе техники с позиций на одном из участков фронта в ДНР - РИА Новости, 18.03.2025
В ВСУ заявили об отводе техники с позиций на одном из участков фронта в ДНР
Подразделения ВСУ отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков фронта на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, заявил во... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:12:00+03:00
2025-03-18T13:12:00+03:00
2025-03-18T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков фронта на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, заявил во вторник экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой на этом участке, в своем Telegram-канале. "Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, держащей оборону на одном из направлений в Донецкой области… На одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств", - написал Наев. Он при этом не уточнил о каком участке фронта идет речь, лишь указав, что там для ВСУ позиции оказались "невыгодными". Владимир Зеленский в феврале 2024 года уволил Наева с должности командующего объединенными силами Украины. По данным украинских СМИ, после этого Наев находился в распоряжении министра обороны, никакой штатной должности в армии не имел. Позднее он сообщил, что отправлен на фронт.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ВСУ заявили об отводе техники с позиций на одном из участков фронта в ДНР
Генерал Наев: ВСУ отвели силы с позиций на одном из участков фронта в ДНР