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В ВСУ заявили об отводе техники с позиций на одном из участков фронта в ДНР - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/vsu-2005692493.html
В ВСУ заявили об отводе техники с позиций на одном из участков фронта в ДНР
В ВСУ заявили об отводе техники с позиций на одном из участков фронта в ДНР - РИА Новости, 18.03.2025
В ВСУ заявили об отводе техники с позиций на одном из участков фронта в ДНР
Подразделения ВСУ отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков фронта на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, заявил во... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:12:00+03:00
2025-03-18T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
сергей наев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков фронта на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, заявил во вторник экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой на этом участке, в своем Telegram-канале. "Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, держащей оборону на одном из направлений в Донецкой области… На одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств", - написал Наев. Он при этом не уточнил о каком участке фронта идет речь, лишь указав, что там для ВСУ позиции оказались "невыгодными". Владимир Зеленский в феврале 2024 года уволил Наева с должности командующего объединенными силами Украины. По данным украинских СМИ, после этого Наев находился в распоряжении министра обороны, никакой штатной должности в армии не имел. Позднее он сообщил, что отправлен на фронт.
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украина
киев
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, сергей наев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Сергей Наев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили об отводе техники с позиций на одном из участков фронта в ДНР

Генерал Наев: ВСУ отвели силы с позиций на одном из участков фронта в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков фронта на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, заявил во вторник экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой на этом участке, в своем Telegram-канале.
«
"Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, держащей оборону на одном из направлений в Донецкой области… На одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств", - написал Наев.
Он при этом не уточнил о каком участке фронта идет речь, лишь указав, что там для ВСУ позиции оказались "невыгодными".
Владимир Зеленский в феврале 2024 года уволил Наева с должности командующего объединенными силами Украины. По данным украинских СМИ, после этого Наев находился в распоряжении министра обороны, никакой штатной должности в армии не имел. Позднее он сообщил, что отправлен на фронт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаСергей НаевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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