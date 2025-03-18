https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html

Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ

Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025

Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ

Обвиняемый в госизмене житель Орловской области осужден на 15 лет за финансирование украинских террористических организаций, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:47:00+03:00

2025-03-18T09:47:00+03:00

2025-03-18T09:47:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене житель Орловской области осужден на 15 лет за финансирование украинских террористических организаций, сообщили в ЦОС ФСБ. "Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом в отношении жителя Орловской области, 1976 года рождения, причастного к финансированию терроризма и государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Указанному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный, являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, в течение 2023-2024 годов неоднократно осуществлял переводы денежных средств в их поддержку. Перечисленные деньги были направлены на приобретение дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинской армии с целью ведения боевых действий против военнослужащих ВС РФ. Против него возбудили уголовные дела по статье 275 "Государственная измена" и части 1.1 статьи 205.1 "Содействие террористической деятельности" УК России. О задержании мужчины в июле сообщало УФСБ России по Орловской области. Согласно оперативному видео УФСБ, которое тогда поступило в распоряжение РИА Новости, мужчину задержали на улице, он сообщил, что переводил представителям украинских террористических организаций деньги и криптовалюту и знал, что те "воюют на стороне Украины".

https://ria.ru/20250312/fsb-2004472839.html

https://ria.ru/20250314/fsb-2004914944.html

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происшествия