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Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
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09:47 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html
Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ
Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ
Обвиняемый в госизмене житель Орловской области осужден на 15 лет за финансирование украинских террористических организаций, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:47:00+03:00
2025-03-18T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене житель Орловской области осужден на 15 лет за финансирование украинских террористических организаций, сообщили в ЦОС ФСБ. "Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом в отношении жителя Орловской области, 1976 года рождения, причастного к финансированию терроризма и государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Указанному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный, являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, в течение 2023-2024 годов неоднократно осуществлял переводы денежных средств в их поддержку. Перечисленные деньги были направлены на приобретение дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинской армии с целью ведения боевых действий против военнослужащих ВС РФ. Против него возбудили уголовные дела по статье 275 "Государственная измена" и части 1.1 статьи 205.1 "Содействие террористической деятельности" УК России. О задержании мужчины в июле сообщало УФСБ России по Орловской области. Согласно оперативному видео УФСБ, которое тогда поступило в распоряжение РИА Новости, мужчину задержали на улице, он сообщил, что переводил представителям украинских террористических организаций деньги и криптовалюту и знал, что те "воюют на стороне Украины".
https://ria.ru/20250312/fsb-2004472839.html
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происшествия
Происшествия
Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ

Жителя Орловской области осудили на 15 лет за финансирование ВСУ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене житель Орловской области осужден на 15 лет за финансирование украинских террористических организаций, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом в отношении жителя Орловской области, 1976 года рождения, причастного к финансированию терроризма и государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Указанному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что осужденный, являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, в течение 2023-2024 годов неоднократно осуществлял переводы денежных средств в их поддержку. Перечисленные деньги были направлены на приобретение дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинской армии с целью ведения боевых действий против военнослужащих ВС РФ.
Против него возбудили уголовные дела по статье 275 "Государственная измена" и части 1.1 статьи 205.1 "Содействие террористической деятельности" УК России.
О задержании мужчины в июле сообщало УФСБ России по Орловской области. Согласно оперативному видео УФСБ, которое тогда поступило в распоряжение РИА Новости, мужчину задержали на улице, он сообщил, что переводил представителям украинских террористических организаций деньги и криптовалюту и знал, что те "воюют на стороне Украины".
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