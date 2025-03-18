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Путин провел встречу с Гехт - РИА Новости, 18.03.2025
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21:43 18.03.2025 (обновлено: 22:06 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/vstrecha-2005834825.html
Путин провел встречу с Гехт
Путин провел встречу с Гехт - РИА Новости, 18.03.2025
Путин провел встречу с Гехт
Президент России Владимир Путин предложил экс-председателю правительства Запорожской области Ирине Гехт продолжить работу на севере России на посту главы одного РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:43:00+03:00
2025-03-18T22:06:00+03:00
политика
россия
запорожская область
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил экс-председателю правительства Запорожской области Ирине Гехт продолжить работу на севере России на посту главы одного из арктических регионов.Путин провел встречу с Ириной Гехт, которую СМИ называли кандидатом на пост губернатора Ненецкого АО."Ирина Альфредовна, вы в Запорожье работаете, да? И работаете там, насколько я представляю, достаточно уверенно и результативно. Понятно, что в тех условиях, в которых люди там живут, все сложно. Но тем не менее, работа есть работа. Я вижу по результатам: в целом, все получается у вас. Ну может не все - все никогда не получается. Но основное все получается", - отметил Путин в начале встречи."На север поедете?.. Все таки там другая работа. Быть первым лицом всегда и почетно, и очень ответственно. Потому что напрямую нужно работать с людьми", - сказал Путин.Гехт ответила утвердительно, отметив, что регион — основной в стратегии РФ по развитию арктической зоны.Ранее губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объявил о переходе на новую работу.Ирина Гехт с мая 2024 года до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области.
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политика, россия, запорожская область, владимир путин
Политика, Россия, Запорожская область, Владимир Путин
Путин провел встречу с Гехт

Путин предложил Гехт пост главы арктического региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил экс-председателю правительства Запорожской области Ирине Гехт продолжить работу на севере России на посту главы одного из арктических регионов.
Путин провел встречу с Ириной Гехт, которую СМИ называли кандидатом на пост губернатора Ненецкого АО.
"Ирина Альфредовна, вы в Запорожье работаете, да? И работаете там, насколько я представляю, достаточно уверенно и результативно. Понятно, что в тех условиях, в которых люди там живут, все сложно. Но тем не менее, работа есть работа. Я вижу по результатам: в целом, все получается у вас. Ну может не все - все никогда не получается. Но основное все получается", - отметил Путин в начале встречи.
"На север поедете?.. Все таки там другая работа. Быть первым лицом всегда и почетно, и очень ответственно. Потому что напрямую нужно работать с людьми", - сказал Путин.
Гехт ответила утвердительно, отметив, что регион — основной в стратегии РФ по развитию арктической зоны.
Ранее губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объявил о переходе на новую работу.
Ирина Гехт с мая 2024 года до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
МИД призвал нормализовать работу Арктического совета
12 марта, 07:55
 
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