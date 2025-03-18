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В Тверской области отметили 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией

В Тверской области отметили 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2025

В Тверской области отметили 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией

Во всех муниципалитетах Верхневолжья прошли мероприятия, посвященные 11-ой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией, центральным событием праздника РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T19:39:00+03:00

2025-03-18T19:39:00+03:00

2025-03-18T19:39:00+03:00

тверская область

день воссоединения крыма с россией

россия

игорь руденя

тверь

тверская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Во всех муниципалитетах Верхневолжья прошли мероприятия, посвященные 11-ой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией, центральным событием праздника стала концертная программа в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история" в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. "Это поистине судьбоносное событие в летописи нашего отечества. Одиннадцать лет назад жители Крыма и Севастополя вернулись в большую семью граждан России, проявив мужество и твердую волю в стремлении жить и развиваться со своей исторической родиной. Сегодня мы вместе с крымчанами строим и защищаем общее будущее, основанное на многовековых традициях и ценностях нашего народа, неприятии любых попыток извне помешать уверенному развитию нашей великой, сильной и суверенной России", – приводит пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона напомнил, что Крым связан с Тверской областью именами выдающихся уроженцев Верхневолжья, среди которых основоположница сестринского дела в России Екатерина Бакунина, герои Крымской войны XIX века Владимир Корнилов, Петр Меньков и многие другие. Праздничный концерт в парке "Россия – моя история" объединил участников специальной военной операции, представителей общественных и молодежных объединений. "Одиннадцать лет назад мы всему миру показали, что Российская Федерация никогда не бросит русский народ. И сейчас ребята это доказывают на специальной военной операции. Очень важно, что такие мероприятия проводятся для подрастающего поколения, ведь они в дальнейшем внесут свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства", – отметил присутствовавший на празднике участник СВО с позывным "Алтай". В Тверской области ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с РФ приурочено свыше 300 культурно-массовых мероприятий. На различных площадках региона проходят концерты, акции, флешмобы, видеолектории, литературные гостиные, экспозиции, кинопоказы. В школах всех муниципальных образований региона организованы тематические классные часы и уроки, беседы и познавательно-игровые программы, творческие конкурсы и квизы, онлайн-акции, веселые старты и другие активности. Накануне в парке "Россия – Моя история" состоялся телемост "Их подвиг не забудем никогда!", посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. В нем приняли участие эксперты в сфере патриотического воспитания, представители власти и общественных организаций, юные лидеры.

https://ria.ru/20250318/natsproekty-2005790990.html

https://ria.ru/20250312/svo-2004565312.html

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день воссоединения крыма с россией, россия, игорь руденя, тверь, тверская область