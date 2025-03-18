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Более 30 тысяч вологжан отмечают День воссоединения Крыма с Россией
Более 30 тысяч вологжан отмечают День воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
Более 30 тысяч вологжан отмечают День воссоединения Крыма с Россией
Более 30 тысяч вологжан принимают участие в мероприятиях ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:00:00+03:00
2025-03-18T19:00:00+03:00
2025-03-18T19:00:00+03:00
вологодская область
россия
севастополь
республика крым
георгий филимонов
вологодская область
день воссоединения крыма с россией
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 30 тысяч вологжан принимают участие в мероприятиях ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Ровно 11 лет назад жители упомянутых территорий абсолютным большинством голосов решили воссоединиться с Российской Федерацией. Традиционно 18 марта вся Вологодчина присоединяется к празднованию памятной даты. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что сегодня Крым и Севастополь — это новые возможности и уверенность в будущем. "За эти годы на полуострове изменилось все: строятся дороги, развивается экономика, модернизируется инфраструктура. День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией стал мощным символом возрождения нашей страны как сильной державы, способной защищать свои интересы и своих людей. Так было в 2014 году, так будет и впредь", – отметил Филимонов, слова которого приводит пресс-служба. В честь праздничной даты на Вологодчине проходит областная акция, которая включает в себя более 500 мероприятий: просмотры фильмов с обсуждением, тематические уроки истории, классные часы, флешмобы, викторины, выставки, концерты и автопробеги. В них принимают участие более 30 тысяч вологжан всех возрастов. В пресс-службе указывают, что организаторами областной акции, посвященной Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, выступают министерство молодежной политики области и Региональный центр патриотического воспитания.
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РИА Новости
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россия, севастополь, республика крым, георгий филимонов, вологодская область, день воссоединения крыма с россией
Вологодская область, Россия, Севастополь, Республика Крым, Георгий Филимонов, Вологодская область, День воссоединения Крыма с Россией
Более 30 тысяч вологжан отмечают День воссоединения Крыма с Россией
Более 30 тысяч вологжан отмечают День воссоединения Крыма и Севастополя с РФ
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 30 тысяч вологжан принимают участие в мероприятиях ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
Ровно 11 лет назад жители упомянутых территорий абсолютным большинством голосов решили воссоединиться с Российской Федерацией. Традиционно 18 марта вся Вологодчина присоединяется к празднованию памятной даты.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что сегодня Крым и Севастополь — это новые возможности и уверенность в будущем.
"За эти годы на полуострове изменилось все: строятся дороги, развивается экономика, модернизируется инфраструктура. День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией стал мощным символом возрождения нашей страны как сильной державы, способной защищать свои интересы и своих людей. Так было в 2014 году, так будет и впредь", – отметил Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.
В честь праздничной даты на Вологодчине проходит областная акция, которая включает в себя более 500 мероприятий: просмотры фильмов с обсуждением, тематические уроки истории, классные часы, флешмобы, викторины, выставки, концерты и автопробеги. В них принимают участие более 30 тысяч вологжан всех возрастов.
В пресс-службе указывают, что организаторами областной акции, посвященной Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, выступают министерство молодежной политики области и Региональный центр патриотического воспитания.