https://ria.ru/20250318/vojska-2005609137.html
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.03.2025
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 26 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T00:33:00+03:00
2025-03-18T00:33:00+03:00
2025-03-18T00:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 26 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 26 боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о ранениях одного мирного жителя и двух сотрудников МЧС России. За предыдущие сутки было зафиксировано 27 обстрелов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 26 боеприпасов