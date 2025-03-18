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Житель Двуреченой рассказал о мобилизации в ВСУ в соседнем селе
Житель Двуреченой рассказал о мобилизации в ВСУ в соседнем селе - РИА Новости, 18.03.2025
Житель Двуреченой рассказал о мобилизации в ВСУ в соседнем селе
Житель освобожденного РФ села Двуречная в Харьковской области рассказал о том, как работники украинского военкомата схватили парня на улице в соседнем селе и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:27:00+03:00
2025-03-18T19:27:00+03:00
2025-03-18T19:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Житель освобожденного РФ села Двуречная в Харьковской области рассказал о том, как работники украинского военкомата схватили парня на улице в соседнем селе и бросили в автобус, но в саму Двуречную военкомы заезжать не рисковали. "Село Кутьковка. Там были случаи (принудительной мобилизации – ред.). В Двуречную не рисковали заезжать. Поймают парня в автобус и повезли на комиссию: годен, не годен. Если не годен, то там же в Шевченково, в Купянске оставляют, то идти домой пешком. Даже мужчину с инвалидностью второй группы, с головой проблемы, два раза ТЦК (территориальные центры комплектации, так на Украине называют военкоматы – ред.) забирали", - рассказывает житель Двуречной на видео, размещенном в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
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харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина
Житель Двуреченой рассказал о мобилизации в ВСУ в соседнем селе
Житель Двуреченой рассказал о принудительной мобилизации в ВСУ в соседнем селе