Во Владивостоке в суд передали дело о хищении у "Восточной верфи"
Во Владивостоке в суд передали дело о хищении у "Восточной верфи" 13 млн рублей
Прокуратура. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в хищении свыше 13 миллионов рублей, принадлежащих судостроительному предприятию "Восточная верфь" во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
"Прокурор края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, двух его участников и иных фигурантов хищения имущества… Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с ноября 2017 года по апрель 2022 года участники преступного сообщества и иные причастные лица похитили путем растраты деньги АО "Восточная верфь" на общую сумму свыше 13 миллионов рублей, а также пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 миллиона рублей.
Кроме того, участники преступного сообщества легализовали имущество, купленное организатором группы Геннадием Лазаревым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на сумму более 46 миллионов рублей.
В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на деньги фигурантов на сумму более 7 миллионов рублей.
Ранее следователи сообщали об уголовном деле о хищении имущества АО "Восточная верфь" на сумму более 10 миллионов рублей, обвинения предъявлены пяти участникам, в том числе бывшему прокурору края Валерию Василенко, а также экс-ректору ВГУЭС, бывшему краевому депутату Лазареву.
По данным СУСК, Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого являлся Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом.