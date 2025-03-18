https://ria.ru/20250318/vladimir-1897314464.html

Владимир 2025: куда сходить, на что посмотреть, как добраться

Достопримечательности Владимира 2025: куда сходить в городе, что посмотреть

Владимир 2025: куда сходить, на что посмотреть, как добраться

Владимир – небольшой старинный город, стоящий на реке Клязьма. С ним связано множество исторически важных событий, поэтому здесь достаточно интересных мест,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир – небольшой старинный город, стоящий на реке Клязьма. С ним связано множество исторически важных событий, поэтому здесь достаточно интересных мест, куда сходить и что посмотреть. Как самостоятельно добраться до города на машине, что можно посетить за два дня летом и зимой, фото и описание достопримечательностей города, – в материале РИА Новости.Достопримечательности ВладимираВладимир, некогда столица Древней Руси, сейчас – развитый туристический город и один из крупнейших в маршруте "Золотого кольца". Туристов в нем привлекает не только богатая история, но и возможность увидеть все самое интересное за один-два дня.Как добраться до ВладимираСамый простой и удобный способ добраться до города – это поезд. К примеру, из Москвы они ходят каждый день с короткими интервалами, поэтому подобрать наиболее удобный рейс не составит труда. Чтобы сэкономить время, можно купить билеты на "Ласточку". Поездка займет около двух часов, а отправляются поезда с Курского и Восточного вокзалов. Из северной столицы страны – Санкт-Петербурга – ехать до Владимира дольше: от 9 до 13 часов. Самые дешевые билеты на сидячие места, плацкарт и купе обойдутся дороже.Есть и другой способ – на машине. От Москвы до Владимира около 180 км по трассе М7 "Волга", а от Санкт-Петербурга – примерно 900 км через Москву по трассе М11.Что посмотреть во ВладимиреМноговековая история Владимира наделила город множеством интересных мест, которые популярны как у местных жителей, так и у туристов.Золотые ворота и Козлов валЗолотые ворота - одна из главных достопримечательностей Владимира и его "визитная карточка". Они когда-то служили въездом в город и были частью оборонительного сооружения. Построены в середине XII века и свое название получили не просто так: когда-то их поверхность была обита золоченой медью. Это единственные ворота крепости, которые сохранились до наших дней.С севера и юга к Золотым воротам примыкали насыпные валы. Остаток одного из них получил название Козлов и сохранился до сих пор. На его вершине сейчас оборудована смотровая площадка, с которой открывается живописный вид на город.Улица Большая МосковскаяЭто центральная улица Владимира, которая проходит через историческую часть города. Она начинается от Золотых ворот, пересекает центр и постепенно переходит в Большую Нижегородскую улицу, с которой когда-то была одним целым.Прогулка по Большой Московской позволяет увидеть множество основных достопримечательностей города и музеев. Здесь также много кафе, ресторанов, магазинов, отсюда удобно и легко пройти во все уголки исторического центра Владимира.Георгиевская улицаОдна из самых древних улиц города, примечательная тем, что в XII веке здесь располагались дворы Андрея Боголюбского и Юрия Долгорукого. Названа в честь одноименной церкви, которая была построена в то же время, сейчас на ее месте стоит Георгиевский храм, построенный в XVIII веке. В советское время улицу переименовали, а ее исторический облик стали возвращать лишь в 1980-х гг., несколько позднее ей вернули прежнее название и сделали пешеходной. Сейчас это одно из самых популярных мест Владимира как у туристов, так и у местных жителей. До сих пор сохранилось несколько исторических построек, одной из который является "Старая аптека".На улице установлено несколько интересных бронзовых памятников, например, – агенту уголовно-сыскной полиции, который "выглядывает" из-за афишной тумбы. В теплое время в одном из двориков открывается "Шалопаевка" – место сбора антикваров. Именно такое название когда-то носил старинный блошиный рынок города.Соборная площадьЭта площадь – исторический центр Владимира. Название она получила в честь расположенных неподалеку соборов – Успенского и Дмитриевского. К главным достопримечательностям площади можно отнести старинные здания банка, дворянского собрания и городской думы, а также памятники Андрею Рублеву, В.И. Ленину и монумент в честь 850-летия города.Кузница БородиныхТворческая мастерская потомственных кузнецов, где можно не просто изучить выставку декоративно-прикладного искусства и узнать много интересного о кузнечном деле, но и самим попробовать себя в этом нелегком ремесле. Местные мастера покажут и расскажут об основах кузнечного дела по старинным технологиям, которые мало где сохранились.Смотровая площадка у памятника князю ВладимируВладимир – это город, который стоит на девяти холмах. Их цепочка является вершиной узкого горного хребта, а на Годовой горе – центральном из холмов – находится памятник Владимиру Красное Солнышко и святителю Феодору. Скульптуру окружает просторная смотровая площадка с которой открывается великолепный вид на Клязьму. Набережной в городе нет, поэтому именно отсюда можно увидеть реку во всей красе.МузеиПомимо памятников и живописных мест, в городе множество музеев, рассказывающих об истории и культуре региона.Исторический музей ВладимираГородской исторический музей, который находится в самом центре города, располагается в здании из красного камня. Здесь можно узнать подробнее об истории Владимира в разные временные периоды. Интересная экспозиция – макет средневекового города, в том виде, в котором он был до нашествия монголо-татар. Наиболее ценный экспонат в музее – это коллекция из церковных реликвий и украшений, которые когда-то были кладом, спрятанным от монголов в 1238 году.Музей "Старый Владимир"В музее размещена экспозиция, посвященная Владимиру XIX века. Здесь можно увидеть архивные фото, газеты, афиши и многое другое, связанное с губернским прошлым. Интерес вызывает и само здание, в котором он находится. Это старинная водонапорная башня, построенная в 1860 году. Экспозиция музея располагается на трех этажах, а на четвертом оборудована смотровая площадка.Музей "Палаты"В конце XVIII века Екатерина II решила провести масштабную реконструкцию Владимира, частью которой стало строительство трехэтажного здания в классическом архитектурном стиле. Располагается оно между Успенским и Дмитриевским соборами и изначально в нем были государственные учреждения, а сегодня – несколько постоянных выставок, в том числе картины и иконы, а также детский музейный центр.Музей "Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка"Здесь можно познакомиться с художественными промыслами Владимира и области. Располагается он в здании старообрядческой церкви и был открыт в честь 150-летия Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В экспозиции представлены как бытовые предметы, так и произведения искусства, например, стеклянная композиция "Воспоминания о Венеции".Музей ложкиКнязь Владимир Красное Солнышко, основавший город, первым повелел на Руси использовать во время трапезы ложку, поэтому создание такого музея было предопределено. Здесь не будут утомлять долгими историческими экскурсиями, вместо этого позволят изучить большую коллекцию ложек со всего света. В экспозиции их более 7 тысяч, среди которых древнеегипетские, принадлежавшие династии русских царей Романовых, и современные, расписанные местными мастерами. Также в этом музее можно посетить мастер-класс и попробовать себя в этом творческом ремесле.Музей пряникаНебольшой интерактивный музей, где будет интересно как взрослым, так и детям. Здесь расскажут про историю появления и развития пряничного дела, предложат поучаствовать в дегустации "Царского печатного пряника" и в мастер-классах по росписи этого десерта или по лепке поморских козуль – это небольшие изделия из ржаного теста, которые считаются оберегом.Дом-музей СтолетовыхСемья Столетовых получила известность благодаря деятельности двух братьев – Александра и Николая. Первый прославился как ученый-физик, который создал первый в России учебно-исследовательский центр при московском университете. Второй – военачальник, командовавший болгарским ополчением в русско-турецкой войне (1877–1888 гг.). Дом Столетовых во Владимире был построен в 1781 году, а отреставрирован и открыт для посетителей – в 1976 г. В этом музее можно познакомиться с купеческим бытом, увидеть интерьеры позапрошлого столетия.Владимирский централВ 1783 году по указу Екатерины II была построена пересыльная тюрьма, которая с годами увеличивалась и последний пятый корпус появился уже в 1938 году. В разные периоды ее существования здесь были заключены Александр Герцен, Василий Сталин, Михаил Фрунзе и многие другие видные деятели своего времени. Свое знаменитое название – Владимирский централ – здание получило в 1906 году. Сейчас это действующая тюрьма для особо опасных преступников, в одном из корпусов которой работает музей, рассказывающий историю этого места и показывающий изделия рук заключенных.Парки и садыВладимир – небольшой, но очень "зеленый" город, во многом это стало возможным благодаря благоустроенным парковым зонам.Парк "Липки"Живописный парк занимает почти 2,8 га. Это тихое место посещают как туристы, так и местные жители ради спокойных прогулок, небольших кафе и природного ландшафта. Вопреки названию в парке высажены не только липы. Здесь также можно найти экзотические вечнозеленые растения с Тихоокеанского побережья Америки – псевдотсугу (хвойное дерево, достигающее до 100 метров в высоту) и сосну Веймутова.Парк им. А. С. ПушкинаБольшой парк, занимающий около 8 га, частью которого является смотровая площадка и памятник князю Владимиру. Также он соседствует с Успенским и Дмитриевским соборами, музеем "Палаты" и памятником Андрею Рублеву. Летом здесь можно спокойно гулять, рассматривая живописные пейзажи, а зимой в парке открывается каток.Патриарший садЭтот сад расположился неподалеку от Козлова вала, считается, что он появился еще в XII веке при Андрее Боголюбском. С того времени неоднократно менялся и свой современный облик стал принимать только после Великой Отечественной войны. В саду есть 11 аллей, каждая из которых уникальна – растения между ними не повторяются. Также здесь есть тематические уголки – русский, европейский, альпийский и т.д. Особенно туристов привлекает аптекарский участок – там высажены лекарственные растения.Соборы и храмыКак и многие другие города "Золотого кольца России" Владимир известен своими религиозными памятниками. Многие из них сохранились до наших времен в первоначальном виде.Успенский соборГлавная достопримечательность Владимира, которая стоит на первых местах во всех путеводителях. Успенский собор был основан Андреем Боголюбским в 1158 году. Это знаменитый памятник белокаменного зодчества древней Руси, а несколько веков назад именно здесь принимали княжество правители Москвы и Владимира. Не менее интересным является внутреннее убранство храма – это один из немногих соборов России, в котором сохранились фрески Андрея Рублева, а иконы его авторства были перевезены в Русский музей Санкт-Петербурга. На данный момент это действующий храм, но экскурсии в нем тоже проводят.Богородице-Рождественский мужской монастырьПервое упоминание об этом монастыре датируется 1191 годом, его основатель – князь Всеволод Большое Гнездо. До появления Троице-Сергиевой лавры это был главный центр монашеской жизни северо-восточной Руси. Лаврентьевская летопись – одна из самых древнейших – происходит именно из этого мужского монастыря. За всю свою долгую историю он пережил много изменений, а современный вид стал принимать лишь в 90-х годах прошлого века.Дмитриевский соборДмитриевский собор, как и Богородице-Рождественский монастырь, был основан в 1191 году Всеволодом Большое Гнездо, но в отличие от него сохранился до наших дней в первоначальном виде. Белокаменный храм привлекает резьбой на внешней стороне стен – около 600 рельефов с мифическими и настоящими существами, а также некоторыми сюжетами, например, где Геракл побеждает льва. Внутри Дмитриевского собора сохранились части фресок XII века, а также кусочек одежды с кровью Дмитрия Солунского – мученика, чье имя носит храм.Церковь Покрова на НерлиОна располагается во Владимирской области в 1,5 км от села Боголюбово и появилась здесь в период правления Андрея Боголюбского, чья резиденция находилась рядом. Церковь является архитектурным памятником зодчества XII века и включена в реестр объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она все еще действующая, но вне богослужений храм можно посетить как музей.ЭкскурсииДарья Коноплева, директор турагентства "Люкс Тревел", отмечает, что самостоятельно организовать полноценный маршрут по Владимиру не всегда нелегко. Из-за обилия достопримечательностей и интересных мест знакомство с городом может быть поверхностным или, напротив, чрезмерно насыщенным. Чтобы увидеть все самое важное и узнать об истории Владимира самое интересное, можно заказать экскурсию. Они существуют в различных вариантах: пешие прогулки по историческому центру, посещение музеев, тематические маршруты и т.д. А частные гиды могут рассказать о городских традициях и культуре, показать места, о которых знает не каждый турист.Маршрут на 1-2 дняПо словам эксперта, для туристов, прибывающих во Владимир на автобусе или поезде и желающих сразу отправиться на прогулку, гиды рекомендуют строить свой маршрут следующим образом: от вокзальной площади к Богородице-Рождественскому мужскому монастырю, далее Дмитриевский собор – Музей "Палаты" и парк "Липки" – Успенский собор. Оттуда сразу можно прогуляться по парку им. А.С. Пушкина и выйти на смотровую площадку. После этого по Большой Московской дойти до Золотых ворот и Козлова вала, а закончить однодневный маршрут можно в Патриаршем саду."Туристы на своем собственном автомобиле могут пройти весь тот же маршрут, но зеркально наоборот, начав его с Патриаршего сада и Золотых ворот. Такая прогулка займет около 4-х часов, оставшееся время стоит потратить на посещение музеев или посетить одно из многочисленных кафе", – уточнила Дарья Коноплева.Туристам, приехавшим во Владимир на два дня, гиды рекомендуют первый день посвятить внешнему осмотру исторического центра города, а второй — музеям.Куда сходить с ребенкомДетям разного возраста во Владимире тоже будет интересно. К примеру, можно посетить интерактивные музеи пряника и "Огни Владимира", поучаствовать в мастер-классе по росписи пряника и создании свечи, записаться на экскурсию в музей-сказку "Бабуся-Ягуся" или увидеть аптекарское дело прошлого в "Старой аптеке". На базе музея "Палаты" проводятся интерактивные занятия, в ходе которых дети учатся создавать славянские обереги и обучаются росписи по дереву.Куда сходить с девушкойЧтобы провести романтический вечер вдвоем, можно отправиться на прогулку по вечернему Владимиру. В центре становится особенно красиво и уютно – зажигаются фонари, эффектно подсвечиваются старинные здания и нет большого количества туристов. Помимо прогулок в парках, по зеленым аллеям, можно устроить свидание в гончарной мастерской или кулинарной студии, а также покататься на колесе обозрения в ЦПКиО г. Владимира и насладиться красивыми видами города.Где вкусно поестьТак как Владимир древний русский город, здесь сохранились традиции древнерусской кухни. В городе множество заведений, где подают интересные блюда как исконно местные, так и из других регионов. Например, здесь можно попробовать конуры (пирожки на сметане с разнообразными начинками), ватрушки, ситник ("праздничный" хлеб), козули (выпечка в форме сказочных зверей), салат "Клязьму", получивший широкую популярность в 70-е годы прошлого века и другое. По гастрономическим изыскам даже организовывают тематические экскурсии.В основном рестораны с традиционной кухней находятся на главных туристических улицах Владимира, но и любители европейской и азиатской кухонь найдут заведение по своему вкусу.Где остановитьсяКак отмечает Дарья Коноплева, во Владимире много разнообразных отелей, многие из которых имеют 3 звезды и находятся в непосредственной близости к основным достопримечательностям. Чтобы сэкономить на размещении можно заселиться в хостел или снять квартиру посуточно на соответствующих сервисах. Также есть варианты за городом – это особенно удобно для туристов на личном автомобиле, так как можно с легкостью добраться до интересных мест в окрестностях.Советы туристамВо Владимире множество религиозных достопримечательностей. Следует относиться ответственно к посещению таких мест и соблюдать простые правила – не надевать откровенную одежду, а девушкам – покрывать голову.При поиске отеля необходимо обращать внимание не только на количество звезд, но и на предлагаемые услуги и что включено в стоимость. К примеру, если туристу важен завтрак, то следует заранее убедиться в его наличии и стоимости."Если вы впервые планируете посетить город и не знаете с чего начать составление маршрута, а от обилия отелей кружится голова, – закажите готовый тур у профессионала. Туроператоры предлагают интересные экскурсии в города России, в том числе во Владимир. Они не зависят от времени года, включают проживание и экскурсионную программу. Такие путевки могут быть на 1–2 дня или на 4–7 и включать в себя совершенно разные программы отдыха", – дополнила Дарья Коноплева.

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Алёна Пава

владимир, владимиро-суздальский музей-заповедник, туризм, маршруты - туризм