Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к мирному соглашению - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 18.03.2025 (обновлено: 23:06 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/vengriya-2005843368.html
Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к мирному соглашению
Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к мирному соглашению - РИА Новости, 18.03.2025
Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к мирному соглашению
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются отличной новостью и большим шагом к мирному урегулированию на Украине, заявил... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:56:00+03:00
2025-03-18T23:06:00+03:00
в мире
украина
брюссель
венгрия
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
дональд трамп
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385282_322:44:2667:1363_1920x0_80_0_0_4587de502c6852e5137887496fc8b45f.jpg
БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются отличной новостью и большим шагом к мирному урегулированию на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выразив надежду, что заключению соглашения не помешает Брюссель."Отличные новости из Вашингтона и Москвы! Мы, венгры, по опыту знаем, что если у американцев и русских будут нормальные отношения друг с другом, мир тоже станет более безопасным местом. Сегодня президенты США и России сделали еще один большой шаг в направлении мира, и мы надеемся, что Брюссель тоже не сможет помешать заключению мирного соглашения", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).Он также приветствовал инициативу о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что "обе стороны будут этого придерживаться".
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
украина
брюссель
венгрия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385282_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_90cc78401e74d4efc59a958c88d82e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, венгрия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, петер сийярто, россия, сша
В мире, Украина, Брюссель, Венгрия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Россия, США
Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к мирному соглашению

Сийярто надеется, что Брюссель не помешает мирному соглашению по Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются отличной новостью и большим шагом к мирному урегулированию на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выразив надежду, что заключению соглашения не помешает Брюссель.
"Отличные новости из Вашингтона и Москвы! Мы, венгры, по опыту знаем, что если у американцев и русских будут нормальные отношения друг с другом, мир тоже станет более безопасным местом. Сегодня президенты США и России сделали еще один большой шаг в направлении мира, и мы надеемся, что Брюссель тоже не сможет помешать заключению мирного соглашения", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Он также приветствовал инициативу о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что "обе стороны будут этого придерживаться".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
Вчера, 22:15
 
В миреУкраинаБрюссельВенгрияТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Владимир ПутинДональд ТрампПетер СийяртоРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала