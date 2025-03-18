https://ria.ru/20250318/vengriya-2005843368.html

Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к мирному соглашению

Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к мирному соглашению - РИА Новости, 18.03.2025

Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к мирному соглашению

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются отличной новостью и большим шагом к мирному урегулированию на Украине, заявил... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:56:00+03:00

2025-03-18T22:56:00+03:00

2025-03-18T23:06:00+03:00

в мире

украина

брюссель

венгрия

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

дональд трамп

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются отличной новостью и большим шагом к мирному урегулированию на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выразив надежду, что заключению соглашения не помешает Брюссель."Отличные новости из Вашингтона и Москвы! Мы, венгры, по опыту знаем, что если у американцев и русских будут нормальные отношения друг с другом, мир тоже станет более безопасным местом. Сегодня президенты США и России сделали еще один большой шаг в направлении мира, и мы надеемся, что Брюссель тоже не сможет помешать заключению мирного соглашения", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).Он также приветствовал инициативу о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что "обе стороны будут этого придерживаться".

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, брюссель, венгрия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, петер сийярто, россия, сша