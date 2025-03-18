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В Кремле назвали главное условие для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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20:35 18.03.2025 (обновлено: 23:25 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/uslovie-2005824667.html
В Кремле назвали главное условие для разрешения конфликта на Украине
В Кремле назвали главное условие для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле назвали главное условие для разрешения конфликта на Украине
Ключевым условием для урегулирования конфликта на Украине является полное прекращение военной поддержки Киева, сообщила пресс-служба Кремля по итогам... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:35:00+03:00
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украина
киев
в мире
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ключевым условием для урегулирования конфликта на Украине является полное прекращение военной поддержки Киева, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", — говорится в заявлении.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250318/putin-2005825559.html
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украина, киев, в мире, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Украина, Киев, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле назвали главное условие для разрешения конфликта на Украине

Кремль назвал полное прекращение военной помощи Киеву ключевым условием мира

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ключевым условием для урегулирования конфликта на Украине является полное прекращение военной поддержки Киева, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", — говорится в заявлении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине
Вчера, 20:38
 
УкраинаКиевВ миреДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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