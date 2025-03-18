https://ria.ru/20250318/uslovie-2005824667.html

В Кремле назвали главное условие для разрешения конфликта на Украине

В Кремле назвали главное условие для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.03.2025

В Кремле назвали главное условие для разрешения конфликта на Украине

Ключевым условием для урегулирования конфликта на Украине является полное прекращение военной поддержки Киева, сообщила пресс-служба Кремля по итогам... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:35:00+03:00

2025-03-18T20:35:00+03:00

2025-03-18T23:25:00+03:00

украина

киев

в мире

дональд трамп

владимир путин

россия

сша

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984191_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_03a482054d220ef4b64745254d4ca0b5.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ключевым условием для урегулирования конфликта на Украине является полное прекращение военной поддержки Киева, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", — говорится в заявлении.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250318/putin-2005825559.html

украина

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, в мире, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)