Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 18.03.2025 (обновлено: 14:34 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/usa-2005711896.html
Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев
Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 18.03.2025
Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев
Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:25:00+03:00
2025-03-18T14:34:00+03:00
россия
российский фонд прямых инвестиций
дональд трамп
кирилл дмитриев
джо байден
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157761_0:50:3552:2048_1920x0_80_0_0_71601eececaea672200d2bbd9d234b17.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Мы видим, что администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести, неудачно, России стратегическое поражение. И безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157761_539:0:3270:2048_1920x0_80_0_0_04dc3f81bff093162eeea9fcea1cfe78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российский фонд прямых инвестиций, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Российский фонд прямых инвестиций, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Российский союз промышленников и предпринимателей
Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев

Дмитриев: администрация Байдена много сделала для разрушения отношений с РФ

© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фотохост Конгресса молодых ученых
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«
"Мы видим, что администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести, неудачно, России стратегическое поражение. И безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин назовет Трампу главное условие прекращения огня
Вчера, 08:00
 
РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийДональд ТрампКирилл ДмитриевДжо БайденРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала