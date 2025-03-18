https://ria.ru/20250318/usa-2005711896.html
Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев
Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 18.03.2025
Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев
Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:25:00+03:00
2025-03-18T14:25:00+03:00
2025-03-18T14:34:00+03:00
россия
российский фонд прямых инвестиций
дональд трамп
кирилл дмитриев
джо байден
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Мы видим, что администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести, неудачно, России стратегическое поражение. И безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский фонд прямых инвестиций, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Российский фонд прямых инвестиций, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Российский союз промышленников и предпринимателей
Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев
Дмитриев: администрация Байдена много сделала для разрушения отношений с РФ