https://ria.ru/20250318/usa-2005711896.html

Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев

Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 18.03.2025

Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев

Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:25:00+03:00

2025-03-18T14:25:00+03:00

2025-03-18T14:34:00+03:00

россия

российский фонд прямых инвестиций

дональд трамп

кирилл дмитриев

джо байден

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Мы видим, что администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести, неудачно, России стратегическое поражение. И безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, российский фонд прямых инвестиций, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, российский союз промышленников и предпринимателей