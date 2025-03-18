https://ria.ru/20250318/ukraina-2005726814.html

Борис Джонсон сделал громкое признание об Украине

Борис Джонсон сделал громкое признание об Украине - РИА Новости, 18.03.2025

Борис Джонсон сделал громкое признание об Украине

Пытаясь оправдать Владимира Зеленского, бывший премьер-министр Великобритании в интервью YouTube-каналу Trigger Nometry признал существование националистов на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:13:00+03:00

2025-03-18T15:13:00+03:00

2025-03-18T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пытаясь оправдать Владимира Зеленского, бывший премьер-министр Великобритании в интервью YouTube-каналу Trigger Nometry признал существование националистов на Украине."Его основная проблема заключалась в том, что украинские националисты не могли пойти (с Россией. — Прим. ред.) на компромисс", — заявил он.Как отметил Джонсон, Зеленский якобы пытался договориться с Москвой еще в 2019 году, но, по его словам, глава киевского режима оказался под давлением националистических группировок.При этом экс-премьер не уточнил, о каком соглашении идет речь. Однако 9 декабря 2019 года состоялся саммит "нормандской четверки" по украинскому урегулированию, в нее входили Германия, Россия, Украина и Франция.Путин после переговоров заявил, что в итоговом коммюнике подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения Минских соглашений. Он также отметил, что переписывать их нельзя: можно потерять все и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать.При этом на кадрах, опубликованных в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", видно, как украинский лидер усмехается и кривит лицо на фоне речи Путина о содержании соглашений.Уже позднее, в феврале 2023 года, Зеленский признался, что сам заявлял бывшей тогда канцлером ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и что Киев не планировал их исполнять.

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