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Борис Джонсон сделал громкое признание об Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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15:13 18.03.2025 (обновлено: 17:21 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/ukraina-2005726814.html
Борис Джонсон сделал громкое признание об Украине
Борис Джонсон сделал громкое признание об Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Борис Джонсон сделал громкое признание об Украине
Пытаясь оправдать Владимира Зеленского, бывший премьер-министр Великобритании в интервью YouTube-каналу Trigger Nometry признал существование националистов на... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:13:00+03:00
2025-03-18T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пытаясь оправдать Владимира Зеленского, бывший премьер-министр Великобритании в интервью YouTube-каналу Trigger Nometry признал существование националистов на Украине."Его основная проблема заключалась в том, что украинские националисты не могли пойти (с Россией. — Прим. ред.) на компромисс", — заявил он.Как отметил Джонсон, Зеленский якобы пытался договориться с Москвой еще в 2019 году, но, по его словам, глава киевского режима оказался под давлением националистических группировок.При этом экс-премьер не уточнил, о каком соглашении идет речь. Однако 9 декабря 2019 года состоялся саммит "нормандской четверки" по украинскому урегулированию, в нее входили Германия, Россия, Украина и Франция.Путин после переговоров заявил, что в итоговом коммюнике подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения Минских соглашений. Он также отметил, что переписывать их нельзя: можно потерять все и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать.При этом на кадрах, опубликованных в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", видно, как украинский лидер усмехается и кривит лицо на фоне речи Путина о содержании соглашений.Уже позднее, в феврале 2023 года, Зеленский признался, что сам заявлял бывшей тогда канцлером ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и что Киев не планировал их исполнять.
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в мире, украина, москва, борис джонсон, владимир зеленский, александр лукашенко, россия, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Россия, НАТО, Великобритания
Борис Джонсон сделал громкое признание об Украине

Борис Джонсон признал существование националистов на Украине

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсЭкс-премьер Великобритании Борис Джонсон
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пытаясь оправдать Владимира Зеленского, бывший премьер-министр Великобритании в интервью YouTube-каналу Trigger Nometry признал существование националистов на Украине.
«
"Его основная проблема заключалась в том, что украинские националисты не могли пойти (с Россией. — Прим. ред.) на компромисс", — заявил он.
Как отметил Джонсон, Зеленский якобы пытался договориться с Москвой еще в 2019 году, но, по его словам, глава киевского режима оказался под давлением националистических группировок.
При этом экс-премьер не уточнил, о каком соглашении идет речь. Однако 9 декабря 2019 года состоялся саммит "нормандской четверки" по украинскому урегулированию, в нее входили Германия, Россия, Украина и Франция.
Путин после переговоров заявил, что в итоговом коммюнике подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения Минских соглашений. Он также отметил, что переписывать их нельзя: можно потерять все и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать.
При этом на кадрах, опубликованных в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", видно, как украинский лидер усмехается и кривит лицо на фоне речи Путина о содержании соглашений.
Уже позднее, в феврале 2023 года, Зеленский признался, что сам заявлял бывшей тогда канцлером ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и что Киев не планировал их исполнять.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоРоссияНАТОВеликобритания
 
 
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