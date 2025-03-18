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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.03.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:44:00+03:00
2025-03-18T14:44:00+03:00
2025-03-18T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 14.30 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, россия, николаевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Николаевская область, В мире
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу