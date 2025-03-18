https://ria.ru/20250318/ucheniya-2005623517.html

Россия и Пакистан проведут совместные учения в Аравийском море

Россия и Пакистан проведут совместные учения в Аравийском море - РИА Новости, 18.03.2025

Россия и Пакистан проведут совместные учения в Аравийском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота посетил пакистанский порт Карачи и договорился о проведении совместных учений PASSEX в Аравийском море, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:38:00+03:00

2025-03-18T05:38:00+03:00

2025-03-18T05:41:00+03:00

россия

аравийское море

карачи

тихоокеанский флот вмф россии

пакистан

безопасность

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота посетил пакистанский порт Карачи и договорился о проведении совместных учений PASSEX в Аравийском море, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота примет участие в совместном военно-морском учении PASSEX с ВМС Исламской Республики Пакистан. О проведении учения стороны договорились в ходе посещения отрядом ТОФ пакистанского порта Карачи", - говорится в сообщении. Отмечается, что в понедельник командный состав российского отряда кораблей принял участие в конференции и официальных встречах с высшими офицерами Военно-морских сил Пакистана. Они обсудили детали проведения совместного учения, обменялись памятными сувенирами и оставили записи в книгах почетных посетителей. Кроме того, экипажи посетили корабли друг друга и провели для гостей экскурсии. Для российских морских офицеров на пакистанском корвете "Бабур" были показаны учения по борьбе за живучесть корабля. "Учение PASSEX состоится в акватории Аравийского моря в последний день пребывания российского отряда кораблей. В ходе учения корабли двух стран отработают задачи совместного маневрирования с привлечением палубных вертолетов, проведут тренировки по связи и другие элементы взаимодействия", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250303/korabli-2002650289.html

https://ria.ru/20250312/korabli-2004443315.html

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аравийское море

карачи

пакистан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, аравийское море, карачи, тихоокеанский флот вмф россии, пакистан, безопасность