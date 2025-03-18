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Россия и Пакистан проведут совместные учения в Аравийском море - РИА Новости, 18.03.2025
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05:38 18.03.2025 (обновлено: 05:41 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/ucheniya-2005623517.html
Россия и Пакистан проведут совместные учения в Аравийском море
Россия и Пакистан проведут совместные учения в Аравийском море - РИА Новости, 18.03.2025
Россия и Пакистан проведут совместные учения в Аравийском море
Отряд кораблей Тихоокеанского флота посетил пакистанский порт Карачи и договорился о проведении совместных учений PASSEX в Аравийском море, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:38:00+03:00
2025-03-18T05:41:00+03:00
россия
аравийское море
карачи
тихоокеанский флот вмф россии
пакистан
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота посетил пакистанский порт Карачи и договорился о проведении совместных учений PASSEX в Аравийском море, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота примет участие в совместном военно-морском учении PASSEX с ВМС Исламской Республики Пакистан. О проведении учения стороны договорились в ходе посещения отрядом ТОФ пакистанского порта Карачи", - говорится в сообщении. Отмечается, что в понедельник командный состав российского отряда кораблей принял участие в конференции и официальных встречах с высшими офицерами Военно-морских сил Пакистана. Они обсудили детали проведения совместного учения, обменялись памятными сувенирами и оставили записи в книгах почетных посетителей. Кроме того, экипажи посетили корабли друг друга и провели для гостей экскурсии. Для российских морских офицеров на пакистанском корвете "Бабур" были показаны учения по борьбе за живучесть корабля. "Учение PASSEX состоится в акватории Аравийского моря в последний день пребывания российского отряда кораблей. В ходе учения корабли двух стран отработают задачи совместного маневрирования с привлечением палубных вертолетов, проведут тренировки по связи и другие элементы взаимодействия", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250303/korabli-2002650289.html
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россия, аравийское море, карачи, тихоокеанский флот вмф россии, пакистан, безопасность
Россия, Аравийское море, Карачи, Тихоокеанский флот ВМФ России, Пакистан, Безопасность
Россия и Пакистан проведут совместные учения в Аравийском море

Отряд кораблей ТОФ проведет совместные учения с ВМС Пакистана в Аравийском море

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота РФ
Корабли Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли Тихоокеанского флота РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота посетил пакистанский порт Карачи и договорился о проведении совместных учений PASSEX в Аравийском море, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота примет участие в совместном военно-морском учении PASSEX с ВМС Исламской Республики Пакистан. О проведении учения стороны договорились в ходе посещения отрядом ТОФ пакистанского порта Карачи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в понедельник командный состав российского отряда кораблей принял участие в конференции и официальных встречах с высшими офицерами Военно-морских сил Пакистана. Они обсудили детали проведения совместного учения, обменялись памятными сувенирами и оставили записи в книгах почетных посетителей.
Кроме того, экипажи посетили корабли друг друга и провели для гостей экскурсии. Для российских морских офицеров на пакистанском корвете "Бабур" были показаны учения по борьбе за живучесть корабля.
"Учение PASSEX состоится в акватории Аравийского моря в последний день пребывания российского отряда кораблей. В ходе учения корабли двух стран отработают задачи совместного маневрирования с привлечением палубных вертолетов, проведут тренировки по связи и другие элементы взаимодействия", - уточнили в МО РФ.
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