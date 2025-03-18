https://ria.ru/20250318/trump-2005777047.html

Конфликт на Украине был подстроен либеральным Западом, заявил Дугин

Конфликт на Украине был подстроен либеральным Западом, заявил Дугин - РИА Новости, 18.03.2025

Конфликт на Украине был подстроен либеральным Западом, заявил Дугин

Украинский конфликт был подстроен либеральным Западом, президент США Дональд Трамп унаследовал его от своих предшественников и хочет его как можно скорее... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:30:00+03:00

2025-03-18T17:30:00+03:00

2025-03-18T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский конфликт был подстроен либеральным Западом, президент США Дональд Трамп унаследовал его от своих предшественников и хочет его как можно скорее закончить, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой была представлена новая книга Дугина "Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав". "Что твердое есть в отношении Трампа к Украине - то, что это не его война, это война глобалистов, либералов… Либеральный Запад подстроил этот конфликт на Украине и начал эту войну. Эту войну Трамп унаследовал от своих предшественников", - сказал философ в ходе пресс-конференции. По словам Дугина, для Трампа его предшественники - это его идеологические враги, поэтому он хочет как можно скорее закончить конфликт на Украине, однако пока не понятно, как он это сделает. "Если Трамп начнет погружаться в эту проблему, будут возникать очень многие детали, пока он не знает, что такое Украина… (Владимир - ред.) Зеленский - это часть враждебной Трампу глобальной либеральной системы, он хочет с этим закончить", - добавил он. Дугин подчеркнул, что лидер США еще не знает, как закончить украинский конфликт, поскольку ему для этого нужно изучить много исторических аспектов.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, дональд трамп, александр дугин