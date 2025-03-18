Конфликт на Украине был подстроен либеральным Западом, заявил Дугин
Политолог Дугин: Трамп унаследовал конфликт на Украине от своих предшественников
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкФилософ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции
Философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский конфликт был подстроен либеральным Западом, президент США Дональд Трамп унаследовал его от своих предшественников и хочет его как можно скорее закончить, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой была представлена новая книга Дугина "Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав".
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"Что твердое есть в отношении Трампа к Украине - то, что это не его война, это война глобалистов, либералов… Либеральный Запад подстроил этот конфликт на Украине и начал эту войну. Эту войну Трамп унаследовал от своих предшественников", - сказал философ в ходе пресс-конференции.
По словам Дугина, для Трампа его предшественники - это его идеологические враги, поэтому он хочет как можно скорее закончить конфликт на Украине, однако пока не понятно, как он это сделает.
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"Если Трамп начнет погружаться в эту проблему, будут возникать очень многие детали, пока он не знает, что такое Украина… (Владимир - ред.) Зеленский - это часть враждебной Трампу глобальной либеральной системы, он хочет с этим закончить", - добавил он.
Дугин подчеркнул, что лидер США еще не знает, как закончить украинский конфликт, поскольку ему для этого нужно изучить много исторических аспектов.
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