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Конфликт на Украине был подстроен либеральным Западом, заявил Дугин - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/trump-2005777047.html
Конфликт на Украине был подстроен либеральным Западом, заявил Дугин
Конфликт на Украине был подстроен либеральным Западом, заявил Дугин - РИА Новости, 18.03.2025
Конфликт на Украине был подстроен либеральным Западом, заявил Дугин
Украинский конфликт был подстроен либеральным Западом, президент США Дональд Трамп унаследовал его от своих предшественников и хочет его как можно скорее... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:30:00+03:00
2025-03-18T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
александр дугин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский конфликт был подстроен либеральным Западом, президент США Дональд Трамп унаследовал его от своих предшественников и хочет его как можно скорее закончить, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой была представлена новая книга Дугина "Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав". "Что твердое есть в отношении Трампа к Украине - то, что это не его война, это война глобалистов, либералов… Либеральный Запад подстроил этот конфликт на Украине и начал эту войну. Эту войну Трамп унаследовал от своих предшественников", - сказал философ в ходе пресс-конференции. По словам Дугина, для Трампа его предшественники - это его идеологические враги, поэтому он хочет как можно скорее закончить конфликт на Украине, однако пока не понятно, как он это сделает. "Если Трамп начнет погружаться в эту проблему, будут возникать очень многие детали, пока он не знает, что такое Украина… (Владимир - ред.) Зеленский - это часть враждебной Трампу глобальной либеральной системы, он хочет с этим закончить", - добавил он. Дугин подчеркнул, что лидер США еще не знает, как закончить украинский конфликт, поскольку ему для этого нужно изучить много исторических аспектов.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, александр дугин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Александр Дугин
Конфликт на Украине был подстроен либеральным Западом, заявил Дугин

Политолог Дугин: Трамп унаследовал конфликт на Украине от своих предшественников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкФилософ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции
Философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский конфликт был подстроен либеральным Западом, президент США Дональд Трамп унаследовал его от своих предшественников и хочет его как можно скорее закончить, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой была представлена новая книга Дугина "Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав".
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"Что твердое есть в отношении Трампа к Украине - то, что это не его война, это война глобалистов, либералов… Либеральный Запад подстроил этот конфликт на Украине и начал эту войну. Эту войну Трамп унаследовал от своих предшественников", - сказал философ в ходе пресс-конференции.
По словам Дугина, для Трампа его предшественники - это его идеологические враги, поэтому он хочет как можно скорее закончить конфликт на Украине, однако пока не понятно, как он это сделает.
«
"Если Трамп начнет погружаться в эту проблему, будут возникать очень многие детали, пока он не знает, что такое Украина… (Владимир - ред.) Зеленский - это часть враждебной Трампу глобальной либеральной системы, он хочет с этим закончить", - добавил он.
Дугин подчеркнул, что лидер США еще не знает, как закончить украинский конфликт, поскольку ему для этого нужно изучить много исторических аспектов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампАлександр Дугин
 
 
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