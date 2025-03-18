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Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений - РИА Новости, 18.03.2025
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20:49 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/tramp-2005828150.html
Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений
Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили необходимость остановить распространение стратегического вооружения и условились... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:49:00+03:00
2025-03-18T20:49:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили необходимость остановить распространение стратегического вооружения и условились взаимодействовать с другими странами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер, говорится в заявлении Белого дома по итогам их телефонного разговора. "Лидеры также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер", – уточняется в документе. Также отмечается, что оба лидера выразили общее мнение, что "Иран не должен быть в положении, позволяющем уничтожить Израиль".
https://ria.ru/20250318/putin--2005824273.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений

Белый дом: Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили необходимость остановить распространение стратегического вооружения и условились взаимодействовать с другими странами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер, говорится в заявлении Белого дома по итогам их телефонного разговора.
«
"Лидеры также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер", – уточняется в документе.
Также отмечается, что оба лидера выразили общее мнение, что "Иран не должен быть в положении, позволяющем уничтожить Израиль".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили остановку распространение стратегических вооружений
Вчера, 20:32
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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