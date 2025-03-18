https://ria.ru/20250318/tramp-2005828150.html

Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений

Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений - РИА Новости, 18.03.2025

Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили необходимость остановить распространение стратегического вооружения и условились... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:49:00+03:00

2025-03-18T20:49:00+03:00

2025-03-18T20:49:00+03:00

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владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили необходимость остановить распространение стратегического вооружения и условились взаимодействовать с другими странами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер, говорится в заявлении Белого дома по итогам их телефонного разговора. "Лидеры также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер", – уточняется в документе. Также отмечается, что оба лидера выразили общее мнение, что "Иран не должен быть в положении, позволяющем уничтожить Израиль".

https://ria.ru/20250318/putin--2005824273.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)