https://ria.ru/20250318/tramp-2005818169.html

Белый дом обнародует заявление по итогам разговора Трампа и Путина

Белый дом обнародует заявление по итогам разговора Трампа и Путина - РИА Новости, 18.03.2025

Белый дом обнародует заявление по итогам разговора Трампа и Путина

Белый дом намерен в скором времени обнародовать заявление по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T19:53:00+03:00

2025-03-18T19:53:00+03:00

2025-03-18T20:14:00+03:00

в мире

сша

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Белый дом намерен в скором времени обнародовать заявление по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили журналистам в американской администрации.Как сообщил ранее телеканал CNN, звонок Путина и Трампа прошел "очень хорошо". Согласно различным оценкам, он продолжался от полутора до двух часов - ранее помощник главы Белого дома и замглавы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок начался в 17.00 мск.

https://ria.ru/20250318/smi-2005817390.html

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в мире, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, владимир путин