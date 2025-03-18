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Белый дом обнародует заявление по итогам разговора Трампа и Путина - РИА Новости, 18.03.2025
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19:53 18.03.2025 (обновлено: 20:14 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/tramp-2005818169.html
Белый дом обнародует заявление по итогам разговора Трампа и Путина
Белый дом обнародует заявление по итогам разговора Трампа и Путина - РИА Новости, 18.03.2025
Белый дом обнародует заявление по итогам разговора Трампа и Путина
Белый дом намерен в скором времени обнародовать заявление по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:53:00+03:00
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в мире
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Белый дом намерен в скором времени обнародовать заявление по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили журналистам в американской администрации.Как сообщил ранее телеканал CNN, звонок Путина и Трампа прошел "очень хорошо". Согласно различным оценкам, он продолжался от полутора до двух часов - ранее помощник главы Белого дома и замглавы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок начался в 17.00 мск.
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в мире, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дональд Трамп, Владимир Путин
Белый дом обнародует заявление по итогам разговора Трампа и Путина

США в скором времени обнародуют заявление по итогам разговора Трампа и Путина

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Белый дом намерен в скором времени обнародовать заявление по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили журналистам в американской администрации.
Как сообщил ранее телеканал CNN, звонок Путина и Трампа прошел "очень хорошо". Согласно различным оценкам, он продолжался от полутора до двух часов - ранее помощник главы Белого дома и замглавы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок начался в 17.00 мск.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо"
Вчера, 19:47
 
В миреСШАТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Дональд ТрампВладимир Путин
 
 
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