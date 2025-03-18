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Трамп пожелал закрытия журналу Atlantic - РИА Новости, 18.03.2025
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01:54 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/tramp-2005614069.html
Трамп пожелал закрытия журналу Atlantic
Трамп пожелал закрытия журналу Atlantic - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп пожелал закрытия журналу Atlantic
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пожелал закрытия журналу Atlantic, который пять лет назад написал, что американский лидер считает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T01:54:00+03:00
2025-03-18T01:54:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пожелал закрытия журналу Atlantic, который пять лет назад написал, что американский лидер считает "неудачниками" павших в боях солдат, этот тезис многократно в своей предвыборной кампании использовал бывший американский лидер Джо Байден. "Третьесортный журнал Atlantic выдумал фальшивку о "сосунках и неудачниках"… Дела у Atlantic идут ужасно, они теряют состояние и, я надеюсь, разорятся и исчезнут в ближайшем будущем", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Журнал в 2020 году написал материал о том, что Трамп не захотел посещать военное кладбище под Парижем в 2018 году, якобы назвав павших в боях американских военных "неудачниками" и "сосунками". Байден неоднократно очень эмоционально ссылался на этот материал в своих предвыборных выступлениях.
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в мире, сша, париж, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Париж, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пожелал закрытия журналу Atlantic

Трамп пожелал закрытия журналу, чью статью перед выборами использовал Байден

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пожелал закрытия журналу Atlantic, который пять лет назад написал, что американский лидер считает "неудачниками" павших в боях солдат, этот тезис многократно в своей предвыборной кампании использовал бывший американский лидер Джо Байден.
"Третьесортный журнал Atlantic выдумал фальшивку о "сосунках и неудачниках"… Дела у Atlantic идут ужасно, они теряют состояние и, я надеюсь, разорятся и исчезнут в ближайшем будущем", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Журнал в 2020 году написал материал о том, что Трамп не захотел посещать военное кладбище под Парижем в 2018 году, якобы назвав павших в боях американских военных "неудачниками" и "сосунками". Байден неоднократно очень эмоционально ссылался на этот материал в своих предвыборных выступлениях.
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В миреСШАПарижДональд ТрампДжо Байден
 
 
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