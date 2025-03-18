https://ria.ru/20250318/tramp-2005614069.html

Трамп пожелал закрытия журналу Atlantic

Трамп пожелал закрытия журналу Atlantic - РИА Новости, 18.03.2025

Трамп пожелал закрытия журналу Atlantic

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пожелал закрытия журналу Atlantic, который пять лет назад написал, что американский лидер считает... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T01:54:00+03:00

2025-03-18T01:54:00+03:00

2025-03-18T01:54:00+03:00

в мире

сша

париж

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пожелал закрытия журналу Atlantic, который пять лет назад написал, что американский лидер считает "неудачниками" павших в боях солдат, этот тезис многократно в своей предвыборной кампании использовал бывший американский лидер Джо Байден. "Третьесортный журнал Atlantic выдумал фальшивку о "сосунках и неудачниках"… Дела у Atlantic идут ужасно, они теряют состояние и, я надеюсь, разорятся и исчезнут в ближайшем будущем", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Журнал в 2020 году написал материал о том, что Трамп не захотел посещать военное кладбище под Парижем в 2018 году, якобы назвав павших в боях американских военных "неудачниками" и "сосунками". Байден неоднократно очень эмоционально ссылался на этот материал в своих предвыборных выступлениях.

https://ria.ru/20250308/trump-2003858580.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, париж, дональд трамп, джо байден