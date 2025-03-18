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Губернатор Текслер назвал ситуацию с паводком в Аше самой сложной в регионе - РИА Новости, 18.03.2025
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12:52 18.03.2025 (обновлено: 12:58 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/teksler-2005687954.html
Губернатор Текслер назвал ситуацию с паводком в Аше самой сложной в регионе
Губернатор Текслер назвал ситуацию с паводком в Аше самой сложной в регионе - РИА Новости, 18.03.2025
Губернатор Текслер назвал ситуацию с паводком в Аше самой сложной в регионе
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал ситуацию с паводком в городе Аше, где были подтоплены 31 жилой дом и участок, самой сложной в регионе, так РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:52:00+03:00
2025-03-18T12:58:00+03:00
происшествия
аша
сим
челябинская область
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал ситуацию с паводком в городе Аше, где были подтоплены 31 жилой дом и участок, самой сложной в регионе, так как ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, но вода в настоящее время начала уходить из домов. По его словам, за последние сутки на ряде территорий на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. Так, в Нагайбакском и Ашинском районах были подтоплены приусадебные участки, где-то вода зашла в дома. Также есть паводковые явления в Брединском, Троицком, Варненском, Уйском, Сосновском районах, отметил он. "В целом в Аше сейчас, пожалуй, самая сложная ситуация. Ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, образовался затор, плюс ночью выпали осадки, вследствие этого произошло подтопление домов на низменных участках улиц, которые ближе всего находятся к реке. Оперативно силами МЧС и экстренных служб прошла эвакуация жителей", - сказал он на видео в Telegram-канале правительства региона. Он добавил, что в настоящий момент ведутся работы техникой по разрушению затора, по оперативной информации, это уже привело к началу снижения уровня воды. "Соответственно, вода начала уходить из домов. Будем продолжать дальше держать ситуацию на контроле", - отметил глава региона. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная в городе Аша, позже сообщили о том, что остаются подтопленными 16 домохозяйств и эвакуации 70 человек. Также из-за поднятия уровня воды в реке Сим произошло подтопление участков дорог в городе, временно перекрыт выезд на автодорогу Аша – Кропачево – Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы.
https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html
https://ria.ru/20250318/pavodok-2005642641.html
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происшествия, аша, сим, челябинская область, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Происшествия, Аша, Сим, Челябинская область, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
Губернатор Текслер назвал ситуацию с паводком в Аше самой сложной в регионе

Текслер: ситуация с паводком в Аше в Челябинской области самая сложная в регионе

© Фото : МЧС Челябинской областиПодтопление в Аше
Подтопление в Аше - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : МЧС Челябинской области
Подтопление в Аше
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал ситуацию с паводком в городе Аше, где были подтоплены 31 жилой дом и участок, самой сложной в регионе, так как ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, но вода в настоящее время начала уходить из домов.
По его словам, за последние сутки на ряде территорий на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. Так, в Нагайбакском и Ашинском районах были подтоплены приусадебные участки, где-то вода зашла в дома. Также есть паводковые явления в Брединском, Троицком, Варненском, Уйском, Сосновском районах, отметил он.
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"В целом в Аше сейчас, пожалуй, самая сложная ситуация. Ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, образовался затор, плюс ночью выпали осадки, вследствие этого произошло подтопление домов на низменных участках улиц, которые ближе всего находятся к реке. Оперативно силами МЧС и экстренных служб прошла эвакуация жителей", - сказал он на видео в Telegram-канале правительства региона.
Он добавил, что в настоящий момент ведутся работы техникой по разрушению затора, по оперативной информации, это уже привело к началу снижения уровня воды.
"Соответственно, вода начала уходить из домов. Будем продолжать дальше держать ситуацию на контроле", - отметил глава региона.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная в городе Аша, позже сообщили о том, что остаются подтопленными 16 домохозяйств и эвакуации 70 человек. Также из-за поднятия уровня воды в реке Сим произошло подтопление участков дорог в городе, временно перекрыт выезд на автодорогу Аша – Кропачево – Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы.
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Вчера, 09:59
 
ПроисшествияАшаСимЧелябинская областьАлексей ТекслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФ
 
 
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