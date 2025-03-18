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Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 18.03.2025
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:14:00+03:00
2025-03-18T12:14:00+03:00
2025-03-18T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Новоалександровка, Удачное, Успеновка, Димитров и Шевченко Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 440 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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вооруженные силы украины, красноармейск, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли более 440 человек в зоне действий "Центра"