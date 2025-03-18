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Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 18.03.2025

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:14:00+03:00

2025-03-18T12:14:00+03:00

2025-03-18T12:26:00+03:00

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вооруженные силы украины

красноармейск

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Новоалександровка, Удачное, Успеновка, Димитров и Шевченко Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 440 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, красноармейск, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность