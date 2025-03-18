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В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников СВО - РИА Новости, 18.03.2025
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08:16 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/svo-2005631564.html
В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников СВО
В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников СВО - РИА Новости, 18.03.2025
В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников СВО
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается ввести единый федеральный стандарт социальной... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:16:00+03:00
2025-03-18T08:16:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается ввести единый федеральный стандарт социальной помощи участникам спецоперации и членам их семей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором законопроекта стал лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Думы во вторник. "Настоящим проектом федерального закона устанавливаются единые для всех регионов России меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что единые меры поддержки включают социальные гарантии, финансируемые за счёт региональных бюджетов. В документах говорится, что льготы предусмотрены для участников СВО, включая ветеранов боевых действий и лиц, воевавших в Донбассе с 2014 года. Также меры поддержки, согласно проекту федерального закона, распространяются на семьи погибших и умерших военных, их супругов, несовершеннолетних детей, студентов-очников до 23 лет, родителей и иждивенцев. В сопроводительных документах в числе предлагаемых мер указаны освобождение от транспортного налога, предоставление бесплатных земельных участков, компенсация расходов на ЖКХ и капремонт, льготы на образование (внеочередное зачисление в государственные образовательные учреждения рядом с домом, бесплатное горячее питание, продлёнка, спортивные секции), льготные путёвки в лагеря, социальное обслуживание, помощь в трудоустройстве, юридические консультации и психологическая поддержка. Комментируя инициативу, Миронов рассказал РИА Новости, что первые проблемы, связанные с социальной поддержкой участников СВО, возникли ещё три года назад. Лидер эсеров отметил, что на встречах с избирателями он часто слышит абсолютно справедливые слова о том, что все добровольцы и военнослужащие РФ воюют одинаково, а льготы в каждом регионе разные. "Для решения этой проблемы партия "Справедливая Россия – За правду" разработала единый федеральный стандарт соцпомощи участникам спецоперации. Мы взяли лучший региональный опыт, собрали экспертные предложения и включили в стандарт максимально широкий набор льгот", – заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
https://ria.ru/20250310/mironov-2004131960.html
https://ria.ru/20250314/uchastnik-2004914086.html
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников СВО

В Госдуму внесут проект о едином стандарте социальной помощи участникам СВО

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается ввести единый федеральный стандарт социальной помощи участникам спецоперации и членам их семей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором законопроекта стал лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Думы во вторник.
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"Настоящим проектом федерального закона устанавливаются единые для всех регионов России меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что единые меры поддержки включают социальные гарантии, финансируемые за счёт региональных бюджетов.
В документах говорится, что льготы предусмотрены для участников СВО, включая ветеранов боевых действий и лиц, воевавших в Донбассе с 2014 года. Также меры поддержки, согласно проекту федерального закона, распространяются на семьи погибших и умерших военных, их супругов, несовершеннолетних детей, студентов-очников до 23 лет, родителей и иждивенцев.
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В сопроводительных документах в числе предлагаемых мер указаны освобождение от транспортного налога, предоставление бесплатных земельных участков, компенсация расходов на ЖКХ и капремонт, льготы на образование (внеочередное зачисление в государственные образовательные учреждения рядом с домом, бесплатное горячее питание, продлёнка, спортивные секции), льготные путёвки в лагеря, социальное обслуживание, помощь в трудоустройстве, юридические консультации и психологическая поддержка.
Комментируя инициативу, Миронов рассказал РИА Новости, что первые проблемы, связанные с социальной поддержкой участников СВО, возникли ещё три года назад.
Лидер эсеров отметил, что на встречах с избирателями он часто слышит абсолютно справедливые слова о том, что все добровольцы и военнослужащие РФ воюют одинаково, а льготы в каждом регионе разные.
"Для решения этой проблемы партия "Справедливая Россия – За правду" разработала единый федеральный стандарт соцпомощи участникам спецоперации. Мы взяли лучший региональный опыт, собрали экспертные предложения и включили в стандарт максимально широкий набор льгот", – заключил депутат Госдумы.
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