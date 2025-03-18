https://ria.ru/20250318/sudzha-2005844083.html

Найденное тело убитой ВСУ беременной девушки вывезли из Суджи в Курск

Найденное тело убитой ВСУ беременной девушки вывезли из Суджи в Курск - РИА Новости, 18.03.2025

Найденное тело убитой ВСУ беременной девушки вывезли из Суджи в Курск

Найденное ранее тело убитой ВСУ беременной девушки Нины Кузнецовой вывезли из Суджи в город Курск, прощание с ней состоится в среду, 19 марта, сообщил РИА... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:08:00+03:00

2025-03-18T23:08:00+03:00

2025-03-18T23:08:00+03:00

курская область

россия

суджа

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 18 мар - РИА Новости. Найденное ранее тело убитой ВСУ беременной девушки Нины Кузнецовой вывезли из Суджи в город Курск, прощание с ней состоится в среду, 19 марта, сообщил РИА Новости супруг погибшей Артем Кузнецов. Ранее экс-глава Суджанского района Александр Богачев сообщал РИА Новости о том, что тело убитой ВСУ в августе 2024 года мирной жительницы Нины Кузнецовой найдено в Суджанской больнице, ее опознали по татуировке и одежде. "Удалось вчера вечером привезти в Курск. Завтра прощание в 12.00", - заявил РИА Новости Кузнецов. В августе прошлого года житель Суджи Артём Кузнецов рассказал РИА Новости, как солдат ВСУ стрелял в его беременную жену, когда они эвакуировались с сыном Матвеем, которому чуть более полутора лет, и тещей. Семья выезжала на двух машинах, за рулем одной был Артем, он ехал один, Нина ехала в другой с сыном и мамой. Женщина получила смертельное ранение, по пути в больницу она скончалась. На протяжении семи месяцев Артем Кузнецов пытался выяснить местонахождение тела супруги, которое осталось в оккупированном ВСУ городе. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250310/geroy-2004155917.html

https://ria.ru/20250318/sudzha-2005619553.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины