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Найденное тело убитой ВСУ беременной девушки вывезли из Суджи в Курск - РИА Новости, 18.03.2025
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23:08 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/sudzha-2005844083.html
Найденное тело убитой ВСУ беременной девушки вывезли из Суджи в Курск
Найденное тело убитой ВСУ беременной девушки вывезли из Суджи в Курск - РИА Новости, 18.03.2025
Найденное тело убитой ВСУ беременной девушки вывезли из Суджи в Курск
Найденное ранее тело убитой ВСУ беременной девушки Нины Кузнецовой вывезли из Суджи в город Курск, прощание с ней состоится в среду, 19 марта, сообщил РИА... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:08:00+03:00
2025-03-18T23:08:00+03:00
курская область
россия
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 18 мар - РИА Новости. Найденное ранее тело убитой ВСУ беременной девушки Нины Кузнецовой вывезли из Суджи в город Курск, прощание с ней состоится в среду, 19 марта, сообщил РИА Новости супруг погибшей Артем Кузнецов. Ранее экс-глава Суджанского района Александр Богачев сообщал РИА Новости о том, что тело убитой ВСУ в августе 2024 года мирной жительницы Нины Кузнецовой найдено в Суджанской больнице, ее опознали по татуировке и одежде. "Удалось вчера вечером привезти в Курск. Завтра прощание в 12.00", - заявил РИА Новости Кузнецов. В августе прошлого года житель Суджи Артём Кузнецов рассказал РИА Новости, как солдат ВСУ стрелял в его беременную жену, когда они эвакуировались с сыном Матвеем, которому чуть более полутора лет, и тещей. Семья выезжала на двух машинах, за рулем одной был Артем, он ехал один, Нина ехала в другой с сыном и мамой. Женщина получила смертельное ранение, по пути в больницу она скончалась. На протяжении семи месяцев Артем Кузнецов пытался выяснить местонахождение тела супруги, которое осталось в оккупированном ВСУ городе. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250310/geroy-2004155917.html
https://ria.ru/20250318/sudzha-2005619553.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Найденное тело убитой ВСУ беременной девушки вывезли из Суджи в Курск

Тело убитой ВСУ беременной девушки спустя семь месяцев эвакуировали из Суджи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий СпН "Ахмат" МО РФ в городе Суджа
Военнослужащий СпН Ахмат МО РФ в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий СпН "Ахмат" МО РФ в городе Суджа. Архивное фото
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КУРСК, 18 мар - РИА Новости. Найденное ранее тело убитой ВСУ беременной девушки Нины Кузнецовой вывезли из Суджи в город Курск, прощание с ней состоится в среду, 19 марта, сообщил РИА Новости супруг погибшей Артем Кузнецов.
Ранее экс-глава Суджанского района Александр Богачев сообщал РИА Новости о том, что тело убитой ВСУ в августе 2024 года мирной жительницы Нины Кузнецовой найдено в Суджанской больнице, ее опознали по татуировке и одежде.
Сергей Чебнев - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области
10 марта, 17:44
"Удалось вчера вечером привезти в Курск. Завтра прощание в 12.00", - заявил РИА Новости Кузнецов.
В августе прошлого года житель Суджи Артём Кузнецов рассказал РИА Новости, как солдат ВСУ стрелял в его беременную жену, когда они эвакуировались с сыном Матвеем, которому чуть более полутора лет, и тещей. Семья выезжала на двух машинах, за рулем одной был Артем, он ехал один, Нина ехала в другой с сыном и мамой. Женщина получила смертельное ранение, по пути в больницу она скончалась. На протяжении семи месяцев Артем Кузнецов пытался выяснить местонахождение тела супруги, которое осталось в оккупированном ВСУ городе.
Женщина на одной из улиц в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Жительница Суджи рассказала, как топила снег, чтобы не умереть от жажды
Вчера, 04:22
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Курская областьРоссияСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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