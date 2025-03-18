Приговор боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области оставили в силе
Суд утвердил приговор двум боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области
Виталий Панченко*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор в 15 и 14 лет лишения свободы по делу о теракте двум украинским военным Виталию Панченко* и Ивану Дмитракову*, участвовавшим во вторжении в Курскую область, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде.
Как ранее сообщала Главная военная прокуратура, фигуранты признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в августе обвиняемые с другими военнослужащими незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. На протяжении нескольких дней боевики принимали участие в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города Суджа, запугивали и устрашали местное население, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам.
Кроме того, отмечала прокуратура, Панченко* совместно с другими украинскими военнослужащими принял участие в похищении и незаконном перемещении в Сумскую область Украины 11 российских призывников и троих неустановленных гражданских. Также он похитил из магазина продовольственные товары более чем на 6 миллионов рублей.
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