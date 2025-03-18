https://ria.ru/20250318/sud-2005618931.html

Приговор боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области оставили в силе

Приговор боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области оставили в силе - РИА Новости, 18.03.2025

Приговор боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области оставили в силе

Апелляционный военный суд признал законным приговор в 15 и 14 лет лишения свободы по делу о теракте двум украинским военным Виталию Панченко* и Ивану... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T04:06:00+03:00

2025-03-18T04:06:00+03:00

2025-03-18T04:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

суджанский район

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор в 15 и 14 лет лишения свободы по делу о теракте двум украинским военным Виталию Панченко* и Ивану Дмитракову*, участвовавшим во вторжении в Курскую область, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде. Как ранее сообщала Главная военная прокуратура, фигуранты признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в августе обвиняемые с другими военнослужащими незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. На протяжении нескольких дней боевики принимали участие в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города Суджа, запугивали и устрашали местное население, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам. Кроме того, отмечала прокуратура, Панченко* совместно с другими украинскими военнослужащими принял участие в похищении и незаконном перемещении в Сумскую область Украины 11 российских призывников и троих неустановленных гражданских. Также он похитил из магазина продовольственные товары более чем на 6 миллионов рублей.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

https://ria.ru/20250318/naemniki-2005616697.html

https://ria.ru/20240928/vsu-1975247896.html

курская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, россия, суджанский район, главная военная прокуратура