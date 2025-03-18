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Приговор боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области оставили в силе - РИА Новости, 18.03.2025
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04:06 18.03.2025 (обновлено: 04:07 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/sud-2005618931.html
Приговор боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области оставили в силе
Приговор боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области оставили в силе - РИА Новости, 18.03.2025
Приговор боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области оставили в силе
Апелляционный военный суд признал законным приговор в 15 и 14 лет лишения свободы по делу о теракте двум украинским военным Виталию Панченко* и Ивану... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T04:06:00+03:00
2025-03-18T04:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
суджанский район
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор в 15 и 14 лет лишения свободы по делу о теракте двум украинским военным Виталию Панченко* и Ивану Дмитракову*, участвовавшим во вторжении в Курскую область, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде. Как ранее сообщала Главная военная прокуратура, фигуранты признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в августе обвиняемые с другими военнослужащими незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. На протяжении нескольких дней боевики принимали участие в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города Суджа, запугивали и устрашали местное население, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам. Кроме того, отмечала прокуратура, Панченко* совместно с другими украинскими военнослужащими принял участие в похищении и незаконном перемещении в Сумскую область Украины 11 российских призывников и троих неустановленных гражданских. Также он похитил из магазина продовольственные товары более чем на 6 миллионов рублей.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
https://ria.ru/20250318/naemniki-2005616697.html
https://ria.ru/20240928/vsu-1975247896.html
курская область
россия
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происшествия, курская область, россия, суджанский район, главная военная прокуратура
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Главная военная прокуратура
Приговор боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области оставили в силе

Суд утвердил приговор двум боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области

© Фото : СК РФВиталий Панченко*
Виталий Панченко* - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : СК РФ
Виталий Панченко*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор в 15 и 14 лет лишения свободы по делу о теракте двум украинским военным Виталию Панченко* и Ивану Дмитракову*, участвовавшим во вторжении в Курскую область, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде.
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Как ранее сообщала Главная военная прокуратура, фигуранты признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в августе обвиняемые с другими военнослужащими незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. На протяжении нескольких дней боевики принимали участие в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города Суджа, запугивали и устрашали местное население, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам.
Кроме того, отмечала прокуратура, Панченко* совместно с другими украинскими военнослужащими принял участие в похищении и незаконном перемещении в Сумскую область Украины 11 российских призывников и троих неустановленных гражданских. Также он похитил из магазина продовольственные товары более чем на 6 миллионов рублей.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районГлавная военная прокуратура
 
 
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