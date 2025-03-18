Конституционный суд Германии отклонил жалобы на поправки в основной закон
Конституционный суд Германии отклонил жалобы на планы увеличения госдолга
Бундестаг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Конституционный суд ФРГ вновь отклонил жалобы на планы принятия поправок в конституцию ФРГ для увеличения государственных заимствований бундестагом старого созыва, говорится в решении суда.
Конституционный суд ФРГ в прошлую пятницу отверг заявления партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Левые" против собрания бундестага старого созыва для обсуждения поправки в конституцию. Позднее бюджетный комитет бундестага рекомендовал принять поправки, но в понедельник АдГ объявила, что снова подала жалобу в конституционный суд.
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"Принятыми сегодня постановлениями второй сенат федерального конституционного суда отклонил дополнительные срочные ходатайства, суть которых заключалась в оспаривании назначения и проведения 18 марта 2025 года внеочередного заседания бундестага Германии 20-го созыва", - говорится в решении суда.
В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения инициативы о повышении госдолга от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), которые ведут переговоры о создании коалиции. Предполагается, что дополнительные государственные заимствования будут использованы для существенного увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта.
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