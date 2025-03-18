https://ria.ru/20250318/strelba-2005829456.html

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у храма

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у храма - РИА Новости, 18.03.2025

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у храма

Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу около храма в центре Екатеринбурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщает региональное управление... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:57:00+03:00

2025-03-18T20:57:00+03:00

2025-03-18T20:57:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

яровое

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу около храма в центре Екатеринбурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, вечером во вторник поступило сообщение о том, что возле православного храма в районе улицы Малышева в центре уральской столицы мужчина открыл стрельбу из пистолета. "Личность фигуранта установлена, в его жилище проводится обыск. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные процессуальные действия, чтобы дать надлежащую правовую оценку инциденту", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено дело о хулиганстве, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного. Как отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, дебоширом оказался уроженец города Яровое Алтайского края 1995 года рождения, в беседе с правоохранителями он принес извинения за свой поступок.

https://ria.ru/20250314/detsad-2005043304.html

екатеринбург

россия

яровое

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, яровое, следственный комитет россии (ск рф)