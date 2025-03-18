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В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у храма
В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у храма - РИА Новости, 18.03.2025
В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у храма
Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу около храма в центре Екатеринбурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщает региональное управление... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:57:00+03:00
2025-03-18T20:57:00+03:00
2025-03-18T20:57:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу около храма в центре Екатеринбурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, вечером во вторник поступило сообщение о том, что возле православного храма в районе улицы Малышева в центре уральской столицы мужчина открыл стрельбу из пистолета. "Личность фигуранта установлена, в его жилище проводится обыск. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные процессуальные действия, чтобы дать надлежащую правовую оценку инциденту", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено дело о хулиганстве, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного. Как отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, дебоширом оказался уроженец города Яровое Алтайского края 1995 года рождения, в беседе с правоохранителями он принес извинения за свой поступок.
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происшествия, екатеринбург, россия, яровое, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Яровое, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у храма
В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу возле храма