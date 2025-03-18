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Есть надежда на восстановление отношений России и США, считает эксперт
Есть надежда на восстановление отношений России и США, считает эксперт - РИА Новости, 19.03.2025
Есть надежда на восстановление отношений России и США, считает эксперт
Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя РИА Новости телефонный разговор президентов России и США, заявил, что есть надежда на... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-18T23:00:00+03:00
2025-03-18T23:00:00+03:00
2025-03-19T09:41:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 18 марта – РИА Новости. Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя РИА Новости телефонный разговор президентов России и США, заявил, что есть надежда на восстановление сотрудничества и отношений между Москвой и Вашингтоном. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Я думаю, что достигнуты определённые успехи, и есть надежда на завершение конфликта на Украине, а также на восстановление сотрудничества и отношений между США и Россией", – отметил Кузмаров. При этом он подчеркнул, что администрация Трампа, похоже, "намерена переориентироваться на Китай как на главную угрозу глобальной гегемонии США" и стремится ослабить связи Москвы с Пекином. "Определённые деловые круги поддерживают этот подход из-за природных богатств России и возможностей, которые они там видят", – добавил эксперт. Кроме того, Кузмаров выразил обеспокоенность растущей напряжённостью на Ближнем Востоке, в частности, усилением давления США на Йемен и Иран. "Это может привести к серьёзным последствиям", – предупредил он.
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин
Есть надежда на восстановление отношений России и США, считает эксперт
Главред журнала Кузмаров: есть надежда на восстановление отношений РФ и США