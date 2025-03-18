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ВСУ понесли потери при попытке вторгнуться в Белгородскую область - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:13 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005838449.html
ВСУ понесли потери при попытке вторгнуться в Белгородскую область
ВСУ понесли потери при попытке вторгнуться в Белгородскую область - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ понесли потери при попытке вторгнуться в Белгородскую область
Российские войска сорвали провокацию ВСУ в Белгородской области, войска Украины понесли значительные потери, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:13:00+03:00
2025-03-18T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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белгородская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска сорвали провокацию ВСУ в Белгородской области, войска Украины понесли значительные потери, сообщили в Минобороны РФ. По данным российского ведомства, ВСУ предприняли утром 18 марта попытку вклиниться на территорию России в Белгородской области для создания негативного фона вокруг переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Как сообщили в министерстве, по вскрытым местам скопления личного состава ВСУ в восьми-десяти километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар ракетным комплексом "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами, применено 40 авиационных бомб ФАБ-500. "Противнику нанесены значительные потери. Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ понесли потери при попытке вторгнуться в Белгородскую область

Минобороны: российские войска сорвали провокацию ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска сорвали провокацию ВСУ в Белгородской области, войска Украины понесли значительные потери, сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского ведомства, ВСУ предприняли утром 18 марта попытку вклиниться на территорию России в Белгородской области для создания негативного фона вокруг переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
Как сообщили в министерстве, по вскрытым местам скопления личного состава ВСУ в восьми-десяти километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар ракетным комплексом "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами, применено 40 авиационных бомб ФАБ-500.
"Противнику нанесены значительные потери. Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелгородская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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