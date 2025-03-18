https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005625138.html

ВС России выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области, заявил Рогов

ВС России выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 18.03.2025

ВС России выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T06:08:00+03:00

2025-03-18T06:08:00+03:00

2025-03-18T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (город)

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили врага из сел Щербаки и Малые Щербаки. Противник под натиском наших бойцов был вынужден отступить", - сказал Рогов. По его словам, инициатива находится в руках российских войск. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность