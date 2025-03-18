https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005625138.html
ВС России выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области, заявил Рогов
ВС России выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 18.03.2025
ВС России выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:08:00+03:00
2025-03-18T06:08:00+03:00
2025-03-18T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили врага из сел Щербаки и Малые Щербаки. Противник под натиском наших бойцов был вынужден отступить", - сказал Рогов. По его словам, инициатива находится в руках российских войск. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: российские войска выбили ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки