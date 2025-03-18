https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005622458.html

Российские "Торы-М1" научились сбивать низколетящие украинские дроны

Российские "Торы-М1" научились сбивать низколетящие украинские дроны - РИА Новости, 18.03.2025

Российские "Торы-М1" научились сбивать низколетящие украинские дроны

Российские военнослужащие из расчётов зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" научились видеть и сбивать украинские беспилотники, даже когда те летят низко, рядом РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:21:00+03:00

2025-03-18T05:21:00+03:00

2025-03-18T05:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие из расчётов зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" научились видеть и сбивать украинские беспилотники, даже когда те летят низко, рядом с деревьями, рассказал заместитель начальника расчёта Кирилл Рычков. "Они всегда летают по-разному. То есть, если он, например, летит высоко, то мы его видим. Сейчас они стараются лететь низко. Где-то вдоль посадки. Тем самым их сложнее становится увидеть. Но для нас теперь и это уже не проблема, мы и к этому приноровились, что теперь вычисляем их даже тогда, когда они летят на низких высотах", - сказал Рычков в видеоролике Минобороны РФ. Он уточнил, что комплекс может заметить цель на расстоянии 30 километров и поразить на дальности до 15 километров. Как рассказали в ведомстве, расчёт комплекса "Тор-М1" группировки войск "Центр" недавно в ходе боевой работы уничтожил украинский беспилотник Shark, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении. Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их. Такая точность позволяет ликвидировать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта. Расчеты ЗРК "Тор-М1" с первых дней СВО обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)