https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005622458.html
Российские "Торы-М1" научились сбивать низколетящие украинские дроны
Российские "Торы-М1" научились сбивать низколетящие украинские дроны - РИА Новости, 18.03.2025
Российские "Торы-М1" научились сбивать низколетящие украинские дроны
Российские военнослужащие из расчётов зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" научились видеть и сбивать украинские беспилотники, даже когда те летят низко, рядом РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:21:00+03:00
2025-03-18T05:21:00+03:00
2025-03-18T05:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие из расчётов зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" научились видеть и сбивать украинские беспилотники, даже когда те летят низко, рядом с деревьями, рассказал заместитель начальника расчёта Кирилл Рычков. "Они всегда летают по-разному. То есть, если он, например, летит высоко, то мы его видим. Сейчас они стараются лететь низко. Где-то вдоль посадки. Тем самым их сложнее становится увидеть. Но для нас теперь и это уже не проблема, мы и к этому приноровились, что теперь вычисляем их даже тогда, когда они летят на низких высотах", - сказал Рычков в видеоролике Минобороны РФ. Он уточнил, что комплекс может заметить цель на расстоянии 30 километров и поразить на дальности до 15 километров. Как рассказали в ведомстве, расчёт комплекса "Тор-М1" группировки войск "Центр" недавно в ходе боевой работы уничтожил украинский беспилотник Shark, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении. Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их. Такая точность позволяет ликвидировать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта. Расчеты ЗРК "Тор-М1" с первых дней СВО обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские "Торы-М1" научились сбивать низколетящие украинские дроны
Расчеты Тор-М1 научились сбивать даже низколетящие украинские беспилотники
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие из расчётов зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" научились видеть и сбивать украинские беспилотники, даже когда те летят низко, рядом с деревьями, рассказал заместитель начальника расчёта Кирилл Рычков.
"Они всегда летают по-разному. То есть, если он, например, летит высоко, то мы его видим. Сейчас они стараются лететь низко. Где-то вдоль посадки. Тем самым их сложнее становится увидеть. Но для нас теперь и это уже не проблема, мы и к этому приноровились, что теперь вычисляем их даже тогда, когда они летят на низких высотах", - сказал Рычков в видеоролике Минобороны РФ
.
Он уточнил, что комплекс может заметить цель на расстоянии 30 километров и поразить на дальности до 15 километров.
Как рассказали в ведомстве, расчёт комплекса "Тор-М1" группировки войск "Центр" недавно в ходе боевой работы уничтожил украинский беспилотник Shark, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении.
Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их. Такая точность позволяет ликвидировать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта.
Расчеты ЗРК "Тор-М1" с первых дней СВО обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил.