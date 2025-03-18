https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005621496.html

Российские военные атаковали позиции ВСУ в Курской области

Российские военные атаковали позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025

Российские военные атаковали позиции ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:10:00+03:00

2025-03-18T05:10:00+03:00

2025-03-18T05:54:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сводке.Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета."По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в ведомстве.По данным Минобороны от понедельника, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 280 военных. Они также лишились двух танков и трех пунктов управления беспилотникам.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность