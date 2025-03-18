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Российские военные атаковали позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
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05:10 18.03.2025 (обновлено: 05:54 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005621496.html
Российские военные атаковали позиции ВСУ в Курской области
Российские военные атаковали позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
Российские военные атаковали позиции ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:10:00+03:00
2025-03-18T05:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сводке.Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета."По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в ведомстве.По данным Минобороны от понедельника, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 280 военных. Они также лишились двух танков и трех пунктов управления беспилотникам.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные атаковали позиции ВСУ в Курской области

Минобороны: Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Андрей СтанавовВертолет Ка-52
Вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Вертолет Ка-52 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сводке.
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Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
"По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в ведомстве.
По данным Минобороны от понедельника, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 280 военных. Они также лишились двух танков и трех пунктов управления беспилотникам.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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