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Спартакиада из Татарстана стала лучшей в РФ практикой активного долголетия - РИА Новости, 18.03.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
13:58 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/spartakiada-2005702540.html
Спартакиада из Татарстана стала лучшей в РФ практикой активного долголетия
Спартакиада из Татарстана стала лучшей в РФ практикой активного долголетия - РИА Новости, 18.03.2025
Спартакиада из Татарстана стала лучшей в РФ практикой активного долголетия
Спартакиада для лиц серебряного возраста "Игры долголетия. Жизнелюб" стала победителем всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в номинации... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:58:00+03:00
2025-03-18T13:58:00+03:00
республика татарстан
казань
россия
татьяна голикова
антон котяков
ильсур метшин
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КАЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Спартакиада для лиц серебряного возраста "Игры долголетия. Жизнелюб" стала победителем всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в номинации "Здоровый образ жизни", сообщает мэрия Казани. "С проектом "Игры долголетия. Жизнелюб" комитет по спорту исполкома Казани подал заявку на всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения "Активное долголетие-2024". Помимо казанского проекта, со всей страны было подано 2,7 тысячи заявок. В конкурсном отборе приняли участие региональные управленческие команды, организации социального обслуживания, представители бизнес-сообщества и некоммерческого сектора. Спартакиада "Игры долголетия. Жизнелюб" стала победителем в номинации "Здоровый образ жизни", - говорится в сообщении. Финалистами отбора стали 110 участников, а победителями – 10 практик. Награду директору проекта Рустаму Багаутдинову на площадке координационного центра правительства РФ вручили зампредседателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Победители лучших идей получили по 500 тысяч рублей на развитие проектов. Спартакиада для лиц серебряного возраста "Игры долголетия. Жизнелюб" стартовала по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина в октябре 2023 года. Проект объединил более 3 тысяч казанцев от 55 лет. Бабушки и дедушки соревнуются по 10 видам спорта: настольному теннису, шахматам, дартсу, плаванию, футболу, волейболу, бегу, лыжным гонкам, мини-волейболу и северной ходьбе. Подготовка к соревнованиям "жизнелюбов" велась на 20 спортивных объектах, а по северной ходьбе – в парках и скверах под руководством инструкторов Федерации северной ходьбы Татарстана. За 200 дней соревнований были разыграны 1 тысяча индивидуальных наград и 100 призовых кубков. Спартакиада для лиц серебряного возраста проходит в рамках большого социального проекта "Жизнелюб", реализуемого в Татарстане с 2016 года. Он направлен на поддержание здорового образа жизни старшего поколения. Так, в 2024 году для казанских пенсионеров было проведено более 1,7 тысячи мероприятий и свыше 6 тысяч занятий по разным направлениям.
https://ria.ru/20250315/kazan-2005212747.html
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казань, россия, татьяна голикова, антон котяков, ильсур метшин
Республика Татарстан, Казань, Россия, Татьяна Голикова, Антон Котяков, Ильсур Метшин
Спартакиада из Татарстана стала лучшей в РФ практикой активного долголетия

Спартакиада "Игры долголетия. Жизнелюб" выиграла отбор лучших практик

© Фото : Официальный портал органов местного самоуправления города Казани/Денис ГордийкоСпартакиада для лиц серебряного возраста "Игры долголетия. Жизнелюб"
Спартакиада для лиц серебряного возраста Игры долголетия. Жизнелюб - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Официальный портал органов местного самоуправления города Казани/Денис Гордийко
Спартакиада для лиц серебряного возраста "Игры долголетия. Жизнелюб"
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КАЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Спартакиада для лиц серебряного возраста "Игры долголетия. Жизнелюб" стала победителем всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в номинации "Здоровый образ жизни", сообщает мэрия Казани.
"С проектом "Игры долголетия. Жизнелюб" комитет по спорту исполкома Казани подал заявку на всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения "Активное долголетие-2024". Помимо казанского проекта, со всей страны было подано 2,7 тысячи заявок. В конкурсном отборе приняли участие региональные управленческие команды, организации социального обслуживания, представители бизнес-сообщества и некоммерческого сектора. Спартакиада "Игры долголетия. Жизнелюб" стала победителем в номинации "Здоровый образ жизни", - говорится в сообщении.
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15 марта, 17:09
Финалистами отбора стали 110 участников, а победителями – 10 практик. Награду директору проекта Рустаму Багаутдинову на площадке координационного центра правительства РФ вручили зампредседателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Победители лучших идей получили по 500 тысяч рублей на развитие проектов.
Спартакиада для лиц серебряного возраста "Игры долголетия. Жизнелюб" стартовала по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина в октябре 2023 года. Проект объединил более 3 тысяч казанцев от 55 лет. Бабушки и дедушки соревнуются по 10 видам спорта: настольному теннису, шахматам, дартсу, плаванию, футболу, волейболу, бегу, лыжным гонкам, мини-волейболу и северной ходьбе.
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Подготовка к соревнованиям "жизнелюбов" велась на 20 спортивных объектах, а по северной ходьбе – в парках и скверах под руководством инструкторов Федерации северной ходьбы Татарстана. За 200 дней соревнований были разыграны 1 тысяча индивидуальных наград и 100 призовых кубков.
Спартакиада для лиц серебряного возраста проходит в рамках большого социального проекта "Жизнелюб", реализуемого в Татарстане с 2016 года. Он направлен на поддержание здорового образа жизни старшего поколения. Так, в 2024 году для казанских пенсионеров было проведено более 1,7 тысячи мероприятий и свыше 6 тысяч занятий по разным направлениям.
 
Республика ТатарстанКазаньРоссияТатьяна ГоликоваАнтон КотяковИльсур Метшин
 
 
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