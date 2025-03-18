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В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом

В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 18.03.2025

В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом

Широкий спектр направлений, по которым РФ и США могли бы наладить взаимодействие, рассматривали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе РИА Новости, 18.03.2025

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россия

сша

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Широкий спектр направлений, по которым РФ и США могли бы наладить взаимодействие, рассматривали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба Кремля."Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

россия

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2025

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)