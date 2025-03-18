Рейтинг@Mail.ru
В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 18.03.2025 (обновлено: 20:40 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/sotrudnichestvo-2005822394.html
В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом
В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом
Широкий спектр направлений, по которым РФ и США могли бы наладить взаимодействие, рассматривали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:24:00+03:00
2025-03-18T20:40:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:50:3550:2046_1920x0_80_0_0_cb82e3a3a9e0883d02b358fa8ab3c5e8.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Широкий спектр направлений, по которым РФ и США могли бы наладить взаимодействие, рассматривали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба Кремля."Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b13a688d4f6c10f35af639fe2cfc1e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом

Путин и Трамп по телефону обсудили направления взаимодействия РФ и США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Широкий спектр направлений, по которым РФ и США могли бы наладить взаимодействие, рассматривали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба Кремля.
"Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин назовет Трампу главное условие прекращения огня
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала