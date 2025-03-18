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В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом
В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом
Широкий спектр направлений, по которым РФ и США могли бы наладить взаимодействие, рассматривали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:24:00+03:00
2025-03-18T20:24:00+03:00
2025-03-18T20:40:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Широкий спектр направлений, по которым РФ и США могли бы наладить взаимодействие, рассматривали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба Кремля."Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие", - говорится в сообщении.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом
Путин и Трамп по телефону обсудили направления взаимодействия РФ и США